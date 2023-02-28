На севере Крыма оккупанты продолжают строить фортификации, готовятся к наступлению ВСУ – Чубаров

Чубаров: Иллюзии, что Крым – неприступная крепость, и никто на нее не посягнет, уже у людей нет Фото: EPA

Об этом он сказал 28 февраля в эфире канала "Ми – Україна".

"Учитывая то, что на севере Крыма, там, где Каланчак [Херсонской области], и немного глубже, в Крыму, строятся еще фортификационные укрепления, речь может идти о том, что оккупанты готовятся к наступлению Вооруженных сил Украины с целью дальнейшего освобождения Херсонской области и также Крыма", – сказал он.

Говоря о настроениях местных жителей Крыма, Чубаров отметил, что в районах полуострова ближе к Херсонской области, там, где строятся укрепления, люди "очень взволнованы" – как те, что ждут украинские войска, так и настроенные пророссийски. Ближе к Севастополю, где много российских военных, люди пока больше уверены в том, что "России удастся удержать Крым".

Говоря о настроениях местных жителей Крыма, Чубаров отметил, что "этой иллюзии, что Крым – неприступная крепость, и никто на нее не посягнет, уже у людей нет". Он добавил, что оккупанты и коллаборанты в Крыму разочарованы речью президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием, так как ожидали более уверенной позиции и жестких шагов против Украины и западных стран.

Тем не менее, по его словам, оккупационная власть пытается создавать такое впечатление, что "Россия никогда не отдаст Крым": выпускает много пропаганды, проводит мероприятия, в том числе и в школах, происходит "милитаризация всех сторон жизни". Также, по данным главы Меджлиса, на полуострове усиливаются репрессии.

В ноябре 2022 года оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму начали строить укрепления по поручению Путина.

О том, что оккупанты строят фортификационные сооружения в Крыму, 26 февраля сообщал также Генштаб ВСУ.