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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

На севере Крыма оккупанты продолжают строить фортификации, готовятся к наступлению ВСУ – Чубаров

Чубаров: Иллюзии, что Крым неприступная крепость, и никто на нее не посягнет, уже у людей нет
Чубаров: Иллюзии, что Крым – неприступная крепость, и никто на нее не посягнет, уже у людей нет
Фото: EPA

Поведение российских оккупантов в Крыму может свидетельствовать об их подготовке к наступлению ВСУ для дальнейшего освобождение Херсонской области и полуострова, считает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Об этом он сказал 28 февраля в эфире канала "Ми – Україна"

"Учитывая то, что на севере Крыма, там, где Каланчак [Херсонской области], и немного глубже, в Крыму, строятся еще фортификационные укрепления, речь может идти о том, что оккупанты готовятся к наступлению Вооруженных сил Украины с целью дальнейшего освобождения Херсонской области и также Крыма", – сказал он.

Говоря о настроениях местных жителей Крыма, Чубаров отметил, что в районах полуострова ближе к Херсонской области, там, где строятся укрепления, люди "очень взволнованы" – как те, что ждут украинские войска, так и настроенные пророссийски. Ближе к Севастополю, где много российских военных, люди пока больше уверены в том, что "России удастся удержать Крым". 

Говоря о настроениях местных жителей Крыма, Чубаров отметил, что "этой иллюзии, что Крым – неприступная крепость, и никто на нее не посягнет, уже у людей нет". Он добавил, что оккупанты и коллаборанты в Крыму разочарованы речью президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием, так как ожидали более уверенной позиции и жестких шагов против Украины и западных стран.  

Тем не менее, по его словам, оккупационная власть пытается создавать такое впечатление, что "Россия никогда не отдаст Крым": выпускает много пропаганды, проводит мероприятия, в том числе и в школах, происходит "милитаризация всех сторон жизни". Также, по данным главы Меджлиса, на полуострове усиливаются репрессии.

В ноябре 2022 года оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму начали строить укрепления по поручению Путина. 

О том, что оккупанты строят фортификационные сооружения в Крыму, 26 февраля сообщал также Генштаб ВСУ. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Теги: Владимир Путин, Крым, Рефат Чубаров, крымские татары, Херсонская область, фортификационные сооружения, война России против Украины, деоккупация
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