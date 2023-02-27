Крымчане почувствовали, что возвращение украинской власти на полуостров будет, начали что-то делать – Ташева

Ташева отметила, что раньше в Крыму были протесты с "правозащитной аджендой" Фото: Таміла Ташева / Facebook

"Я знаю сейчас сотни людей, в той или иной степени противостоящих на территории полуострова. И мы не видели этого, к сожалению, в течение лет оккупации. Там был определенный протест, связанный больше с вопросами прав человека, с такой правозащитной аджендой, скажем так", – сказала она.

Постпред Украины в Крыму отметила, что сейчас протест "визуально украинский – или словами, когда люди поют песни, говорят слова "ВСУ", пишут какие-то надписи на домах, или в том числе физически – когда бьют машины с Z-символикой".

"Это, мне кажется, самое большое такое достижение для Крыма – люди точно почувствовали, что возвращение [в Крым украинской власти] будет, и люди начали что-то делать для этого возвращения", – объяснила Ташева.

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