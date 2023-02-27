Крымчане почувствовали, что возвращение украинской власти на полуостров будет, начали что-то делать – Ташева

"Я знаю сейчас сотни людей, в той или иной степени противостоящих на территории полуострова. И мы не видели этого, к сожалению, в течение лет оккупации. Там был определенный протест, связанный больше с вопросами прав человека, с такой правозащитной аджендой, скажем так", – сказала она.
Постпред Украины в Крыму отметила, что сейчас протест "визуально украинский – или словами, когда люди поют песни, говорят слова "ВСУ", пишут какие-то надписи на домах, или в том числе физически – когда бьют машины с Z-символикой".
"Это, мне кажется, самое большое такое достижение для Крыма – люди точно почувствовали, что возвращение [в Крым украинской власти] будет, и люди начали что-то делать для этого возвращения", – объяснила Ташева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.