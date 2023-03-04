Оккупанты нанесли удар по Запорожскому району, ракеты были запущены из оккупированного Крыма – ОВА

"Российские ракеты из украинского Крыма попали в одну из общин Запорожского района. Дорогой снаряд попал в центр маленького села", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что на месте обстрела работают профильные службы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что удар был нанесен по селу Марьевка. Были повреждены дома, пострадавших нет.