Оккупанты нанесли удар по Запорожскому району, ракеты были запущены из оккупированного Крыма – ОВА

"Российские ракеты из украинского Крыма попали в одну из общин Запорожского района. Дорогой снаряд попал в центр маленького села", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что на месте обстрела работают профильные службы.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что удар был нанесен по селу Марьевка. Были повреждены дома, пострадавших нет.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.