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СБУ сообщила о задержании настоятеля храма УПЦ МП в Сумской области, его подозревают в сотрудничестве с ФСБ России

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СБУ провела обыски по адресу проживания протоиерея УПЦ МП и в храме
СБУ провела обыски по адресу проживания протоиерея УПЦ МП и в храме
Фото: Служба безпеки України / Facebook

СБУ задержала настоятеля храма Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) в Шосткинском районе, который, по данным правоохранителей, собирал для ФСБ России информацию о дислокации сил обороны на территории Сумской области.

Об этом 3 марта в Facebook проинформировал пресс-центр СБУ.

"В первую очередь он пытался выявить места базирования командных пунктов и складов с артиллерийским вооружением ВСУ. Для этого объезжал приграничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что россиянам информация потребовалась для нанесения прицельных ракетных и массированных артиллерийских ударов по Сумской области, а также для осуществления диверсий.

"Кроме того, российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей", – добавили в СБУ.

Указывается, что правоохранители задержали настоятеля храма УПЦ МП "на попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций".

По данным следствия, протоиерея завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Брянской области (на границе с Шосткинским районом. – "ГОРДОН") в сентябре 2022 года.

"В поле зрения российской спецслужбы попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди окружающих, – говорится в сообщении. – Для коммуникации с агрессором использовал анонимные мессенджеры, а собранную информацию передавал посредством текстовых сообщений и медиафайлов с привязкой к местности".

СБУ провела обыски по адресу проживания настоятеля и в самом храме УПЦ МП.

"Правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с ФСБ, пророссийскую литературу", – подчеркнули в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили протоиерею УПЦ МП о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения), суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0stmPCDafpwTR9pqjaFzJGNu3sHEna3Z59d1tM4LpBkRb3M3XybFHR6hC12EoR2Yl

Контекст:

УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата" (РПЦ).

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".

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