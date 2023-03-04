СБУ сообщила о задержании настоятеля храма УПЦ МП в Сумской области, его подозревают в сотрудничестве с ФСБ России

Об этом 3 марта в Facebook проинформировал пресс-центр СБУ.
"В первую очередь он пытался выявить места базирования командных пунктов и складов с артиллерийским вооружением ВСУ. Для этого объезжал приграничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов", – сказано в сообщении.
Отмечается, что россиянам информация потребовалась для нанесения прицельных ракетных и массированных артиллерийских ударов по Сумской области, а также для осуществления диверсий.
"Кроме того, российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей", – добавили в СБУ.
Указывается, что правоохранители задержали настоятеля храма УПЦ МП "на попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций".
По данным следствия, протоиерея завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Брянской области (на границе с Шосткинским районом. – "ГОРДОН") в сентябре 2022 года.
"В поле зрения российской спецслужбы попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди окружающих, – говорится в сообщении. – Для коммуникации с агрессором использовал анонимные мессенджеры, а собранную информацию передавал посредством текстовых сообщений и медиафайлов с привязкой к местности".
СБУ провела обыски по адресу проживания настоятеля и в самом храме УПЦ МП.
"Правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с ФСБ, пророссийскую литературу", – подчеркнули в спецслужбе.
Следователи СБУ сообщили протоиерею УПЦ МП о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения), суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата" (РПЦ).
В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".