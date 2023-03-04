Оккупанты вывели в Черное море четыре ракетоносителя, общий залп может достигать 24 "Калибров" – ОК "Юг"

"По состоянию на 13.00 на боевом дежурстве зафиксировано уже четыре ракетоносителя – два надводных и два подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" пока может достигать 24", – говорится в сообщении.
В ОК "Юг" призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в ОК "Юг" ВСУ 2 марта.