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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов объяснил, как именно изменится стратегия освобождения Крыма

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Политико-дипломатический путь деоккупации Крыма больше не в приоритете секретарь СНБО
Политико-дипломатический путь деоккупации Крыма больше не в приоритете – секретарь СНБО
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Стратегия по деоккупации Крыма, принятая Украиной в 2021 году, уже не актуальна. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью Zaxid.net 4 марта.

Он считает, что нет альтернативы военному способу освобождения временно оккупированного полуострова.

"В данном периоде времени другого пути я не вижу", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что в одобренной до полномасштабного вторжения РФ стратегии такой способ тоже был учтен, но в приоритете рассматривался политико-дипломатический путь решения. Реалии сегодняшнего дня требуют смены приоритетов.

"Нам нужно принять соответствующие документы, и за них должен проголосовать Совет национальной безопасности и обороны Украины", – сказал он, отметив, что окончательное решение будет оформлено указом президента страны.

По его словам, эта работа уже идет и совет "отрабатывает все документы относительно происходящих в секторе безопасности и обороны Украины процессов".

2 марта Данилов объявил в Twitter, что Украина меняет подход к деоккупации захваченного Россией Крыма.

"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и так далее – требует изменения приоритетов", – написал он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Теги: Россия, Крым, СНБО, прогноз, Алексей Данилов, российские оккупанты, деоккупация
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