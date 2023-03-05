Данилов объяснил, как именно изменится стратегия освобождения Крыма

Он считает, что нет альтернативы военному способу освобождения временно оккупированного полуострова.
"В данном периоде времени другого пути я не вижу", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что в одобренной до полномасштабного вторжения РФ стратегии такой способ тоже был учтен, но в приоритете рассматривался политико-дипломатический путь решения. Реалии сегодняшнего дня требуют смены приоритетов.
"Нам нужно принять соответствующие документы, и за них должен проголосовать Совет национальной безопасности и обороны Украины", – сказал он, отметив, что окончательное решение будет оформлено указом президента страны.
По его словам, эта работа уже идет и совет "отрабатывает все документы относительно происходящих в секторе безопасности и обороны Украины процессов".
2 марта Данилов объявил в Twitter, что Украина меняет подход к деоккупации захваченного Россией Крыма.
"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и так далее – требует изменения приоритетов", – написал он.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.