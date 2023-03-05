Данилов объяснил, как именно изменится стратегия освобождения Крыма

Политико-дипломатический путь деоккупации Крыма больше не в приоритете – секретарь СНБО Фото: Олексій Данілов / Facebook

Он считает, что нет альтернативы военному способу освобождения временно оккупированного полуострова.

"В данном периоде времени другого пути я не вижу", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что в одобренной до полномасштабного вторжения РФ стратегии такой способ тоже был учтен, но в приоритете рассматривался политико-дипломатический путь решения. Реалии сегодняшнего дня требуют смены приоритетов.

"Нам нужно принять соответствующие документы, и за них должен проголосовать Совет национальной безопасности и обороны Украины", – сказал он, отметив, что окончательное решение будет оформлено указом президента страны.

По его словам, эта работа уже идет и совет "отрабатывает все документы относительно происходящих в секторе безопасности и обороны Украины процессов".

2 марта Данилов объявил в Twitter, что Украина меняет подход к деоккупации захваченного Россией Крыма.

"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и так далее – требует изменения приоритетов", – написал он.