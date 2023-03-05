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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрепляют веру населения в ВСУ". В силах обороны прокомментировали укрепления, которые оккупанты строят на черноморском побережье в Крыму

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Российские военные создают оборонительную полосу на крымском берегу Черного моря
Российские военные создают оборонительную полосу на крымском берегу Черного моря
Скриншот: tsn.ua

Обустраивая оборонительные сооружения в Крыму, российские захватчики пытаются демонстрировать свое присутствие на временно оккупированном полуострове. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк сообщила 1 марта в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По ее словам, российские военные ожидают там реальных боев с Вооруженными силами Украины. Кроме строительства укреплений на береговой линии Черного моря, фиксируется усиление активности авиации врага.

"На самом деле, они действительно готовятся к ведению боевых действий и таким образом они приучают население Крыма к тому, что вера в ВСУ должна быть крепкой. Мы наблюдаем обустройство оборонительных сооружений. Время от времени происходит активность авиации на полуострове, в частности, тактической. Они пытаются демонстрировать свое присутствие и силу", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что все чаще наблюдается перемещение авиации РФ туда, куда еще не достигает  "наше бавовнятко”. Хотя эти расстояния становятся для них все более призрачными, добавила спикер ОК "Юг".

2 марта на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, Гуменюк сообщила, что российские оккупанты укрепляют линии обороны во временно захваченном Крыму.

"Когда они ушивались с правого берега [Днепра], они уже тогда отмеряли себе по меньшей мере три рубежа обороны и отдавали себе отчет, что силы обороны Украины не остановятся непосредственно на берегу реки Днепр, они будут продвигаться и дальше", – сказала она.

По данным украинской разведки, российские военные частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, а также устанавливают противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР Минобороны Украины. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.

Теги: Крым, Черное море, авиация, ВСУ, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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