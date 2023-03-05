"Укрепляют веру населения в ВСУ". В силах обороны прокомментировали укрепления, которые оккупанты строят на черноморском побережье в Крыму

По ее словам, российские военные ожидают там реальных боев с Вооруженными силами Украины. Кроме строительства укреплений на береговой линии Черного моря, фиксируется усиление активности авиации врага.

"На самом деле, они действительно готовятся к ведению боевых действий и таким образом они приучают население Крыма к тому, что вера в ВСУ должна быть крепкой. Мы наблюдаем обустройство оборонительных сооружений. Время от времени происходит активность авиации на полуострове, в частности, тактической. Они пытаются демонстрировать свое присутствие и силу", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что все чаще наблюдается перемещение авиации РФ туда, куда еще не достигает "наше бавовнятко”. Хотя эти расстояния становятся для них все более призрачными, добавила спикер ОК "Юг".

2 марта на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, Гуменюк сообщила, что российские оккупанты укрепляют линии обороны во временно захваченном Крыму.

"Когда они ушивались с правого берега [Днепра], они уже тогда отмеряли себе по меньшей мере три рубежа обороны и отдавали себе отчет, что силы обороны Украины не остановятся непосредственно на берегу реки Днепр, они будут продвигаться и дальше", – сказала она.

По данным украинской разведки, российские военные частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, а также устанавливают противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.