ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Трамп будет одним из участников предвыборной гонки в США. Мне кажется, он не выиграет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер: Республиканская партия может сказать, что Трамп токсичен
Шустер: Республиканская партия может сказать, что Трамп токсичен
Фото: ЕРА

В Америке извлекли урок из избирательной компании 2016 года, когда в выборы президента вмешивалась РФ и победу одержал Дональд Трамп. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Не секрет, что для России выборы, которые будут проходить в США в ноябре 2024-го, очень важны. Президент РФ Владимир Путин спит и видит, что он, затягивая войну в Украине, дождется, когда пройдут выборы в ключевых странах, у наших союзников. И там он с помощью своих нефтедолларов и других манипуляций будет вмешиваться. Чего нам ждать?" – спросила Бацман.

"Если мы вспомним победу Трампа в выборах 2016 года, когда он выиграл у Хиллари Клинтон, вмешательство России было огромным. Судя по тому, что потом выяснилось в результате расследований журналистских и не только. ЦРУ, ФБР и другие разведывательные институты этим занимались. Я думаю, в Америке извлекли из этого все возможные уроки", – отметил Шустер.

По его мнению, Трамп снова пойдет на выборы.

"Трамп будет одним из участников этой гонки. Многие говорят, что выберут его, потому что Трамп – это Трамп. Другие считают, что Республиканская партия может сказать, что для нас он токсичен, и не выставить его в кандидаты. Но мы этого не знаем. Почему-то мне кажется, что Трамп не выиграет. Это мое ощущение", – сказал Шустер.

Также, по его мнению, трудно понять, будет ли снова баллотироваться Байден.

"Мы не знаем, принял ли Джо Байден окончательное решение. Многие писали, что такое ощущение, что его поездка в Киев – это в том числе и предвыборный шаг. Но я не согласен. Я верю, что Байден в том возрасте, когда он – государственный деятель. Это не рейтинги, которые его интересуют, это Украина, которая его интересует, волнует", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента, но оба раза безуспешно.

Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на агрессию против Украины. Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине.

20 февраля выступая перед своими сторонниками во Флориде Трамп пообещал закончить развязанную Россией войну в Украине в течение 24 часов после своей победы на выборах.

6 марта в эфире радиошоу ведущего Fox News Шона Хеннити Трамп уточнил, он мог бы договориться о прекращение войны ценой оккупации Россией территорий Украины. "В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы они [россияне] что-то захватили", – сказал он.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Савик Шустер, Джо Байден, Хиллари Клинтон, Алеся Бацман, Дональд Трамп, расследование, Республиканская партия, выборы в США
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
Галина ГРИШИНА
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Галина ГРИШИНА
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Галина ГРИШИНА
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
Галина ГРИШИНА
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
Галина ГРИШИНА
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Галина ГРИШИНА
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
Галина ГРИШИНА
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
Галина ГРИШИНА
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Галина ГРИШИНА
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло (62601)
2
Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется (44576) G
3
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге (44071)
4
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций (38133)
5
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной (32681)
6
Каменских снялась в рубашке с расстегнутыми пуговицами и призвала ценить женщин в любых проявлениях (26137)
7
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе (20529)
8
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео (18359)
 
 
 
 