Шустер: Трамп будет одним из участников предвыборной гонки в США. Мне кажется, он не выиграет

"Не секрет, что для России выборы, которые будут проходить в США в ноябре 2024-го, очень важны. Президент РФ Владимир Путин спит и видит, что он, затягивая войну в Украине, дождется, когда пройдут выборы в ключевых странах, у наших союзников. И там он с помощью своих нефтедолларов и других манипуляций будет вмешиваться. Чего нам ждать?" – спросила Бацман.

"Если мы вспомним победу Трампа в выборах 2016 года, когда он выиграл у Хиллари Клинтон, вмешательство России было огромным. Судя по тому, что потом выяснилось в результате расследований журналистских и не только. ЦРУ, ФБР и другие разведывательные институты этим занимались. Я думаю, в Америке извлекли из этого все возможные уроки", – отметил Шустер.

По его мнению, Трамп снова пойдет на выборы.

"Трамп будет одним из участников этой гонки. Многие говорят, что выберут его, потому что Трамп – это Трамп. Другие считают, что Республиканская партия может сказать, что для нас он токсичен, и не выставить его в кандидаты. Но мы этого не знаем. Почему-то мне кажется, что Трамп не выиграет. Это мое ощущение", – сказал Шустер.

Также, по его мнению, трудно понять, будет ли снова баллотироваться Байден.

"Мы не знаем, принял ли Джо Байден окончательное решение. Многие писали, что такое ощущение, что его поездка в Киев – это в том числе и предвыборный шаг. Но я не согласен. Я верю, что Байден в том возрасте, когда он – государственный деятель. Это не рейтинги, которые его интересуют, это Украина, которая его интересует, волнует", – подчеркнул Шустер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube