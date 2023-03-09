"В худшем случае". Трамп заявил, что мог бы "позволить" России оккупировать часть Украины

Трамп заявил, что если бы он был президентом, война бы не началась. Он сказал, что во время президентства Джорджа Буша Россия оккупировала часть Грузии, во время президентства Барака Обамы – Крым, а во время президентства Джо Байдена они "захватили все".

"А при Трампе они – Россия – ничего не захватили. Потому что он [президент РФ Владимир Путин] понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы вести переговоры. В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы они [россияне] что-то захватили. Вы же знаете, что есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы", – добавил он.

The Daily Beast, которое обратило внимание на это заявление, отмечает, что вечером в телевизионной передаче на Fox News Хеннити, показывая отрывки из этого интервью Трампа, вырезал часть цитаты, касающуюся сдачи территорий Украины.