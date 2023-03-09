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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В худшем случае". Трамп заявил, что мог бы "позволить" России оккупировать часть Украины

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Трамп: Я мог бы вести переговоры
Трамп: Я мог бы вести переговоры
Фото: ЕРА

Экс-президент США Дональд Трамп 6 марта в эфире радиошоу ведущего Fox News Шона Хеннити заявил, что мог бы договориться с Россией и "предотвратить" полномасштабное вторжение РФ в Украину в том числе ценой оккупации Россией территорий Украины.

Трамп заявил, что если бы он был президентом, война бы не началась. Он сказал, что во время президентства Джорджа Буша Россия оккупировала часть Грузии, во время президентства Барака Обамы – Крым, а во время президентства Джо Байдена они "захватили все". 

"А при Трампе они – Россия – ничего не захватили. Потому что он [президент РФ Владимир Путин] понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы вести переговоры. В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы они [россияне] что-то захватили. Вы же знаете, что есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы", – добавил он. 

The Daily Beast, которое обратило внимание на это заявление, отмечает, что вечером в телевизионной передаче на Fox News Хеннити, показывая отрывки из этого интервью Трампа, вырезал часть цитаты, касающуюся сдачи территорий Украины. 

Контекст:

Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу, демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.

Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на его агрессию по отношению к Украине.

Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине и заявлял, что может закончить развязанную Россией войну против Украины в течение суток. Он уверен, что "сможет решить этот вопрос"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Грузия, оккупация, переговоры, Дональд Трамп, война России против Украины
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