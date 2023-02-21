Трамп заявил, что после избрания президентом тут же позвонит Путину и Зеленскому и за сутки закончит войну в Украине

Об этом Трамп заявил, выступая 20 февраля перед сторонниками во Флориде. Трансляцию его агитационного митинга вел американский вещатель WPTV.
"Буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, я позвоню [президенту РФ Владимиру] Путину и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Я скажу им, что нужно встретиться, и гарантирую, что смогу решить этот вопрос", – заявил 45-й президент США.
По словам Трампа, заключить сделку с лидерами Украины и РФ и обеспечить мирное соглашение ему удастся в течение 24 часов после своего переизбрания.
Ранее в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец пояснял, почему для России так важны предстоящие президентские выборы в США и победа на них Трампа. Швец заявил, что "путинский пудель Трамп закончит войну за 24 часа". Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года.
Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу, демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.
Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на агрессию против Украины.
Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине. "Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане и ничего не получили. Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы в нашей собственной стране", – заявил он в мае 2022 года.