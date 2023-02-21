Трамп заявил, что после избрания президентом тут же позвонит Путину и Зеленскому и за сутки закончит войну в Украине

Трамп заверил, что ему хватит суток, чтобы прекратить войну в Украине Фото: EPA

Об этом Трамп заявил, выступая 20 февраля перед сторонниками во Флориде. Трансляцию его агитационного митинга вел американский вещатель WPTV.

"Буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, я позвоню [президенту РФ Владимиру] Путину и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Я скажу им, что нужно встретиться, и гарантирую, что смогу решить этот вопрос", – заявил 45-й президент США.

По словам Трампа, заключить сделку с лидерами Украины и РФ и обеспечить мирное соглашение ему удастся в течение 24 часов после своего переизбрания.

Ранее в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец пояснял, почему для России так важны предстоящие президентские выборы в США и победа на них Трампа. Швец заявил, что "путинский пудель Трамп закончит войну за 24 часа". Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года.