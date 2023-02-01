Гончаренко: Одна из надежд Путина – победа Трампа на президентских выборах в США

"Конечно, это одна из надежд Путина – победа Трампа на президентских выборах в США, которые состоятся осенью следующего года. До этого еще достаточно долго, но Путину, наверное, кажется, что время есть. И Трамп делает такие заявления", – сказал он.
26 января Трамп возмутился решением Соединенных Штатов о передаче Украине танков. "Сначала – танки, а потом – ядерное [оружие]. Прекратите эту сумасшедшую войну сейчас. Это так легко сделать!" – писал Трамп.
"Исходя из этих заявлений, предсказывать политику Трампа в отношении Украины и этой войны, если вдруг он все-таки выиграет выборы, я бы не брался. Потому что совершенно не факт, что он пойдет по такому пути (умиротворения Путина. – "ГОРДОН"). Но, конечно, это риски. Потому что мы не понимаем, что в голове у Трампа, как он видит эту войну, захочет ли он поддерживать Украину. Мы видим, как его крыло в Республиканской партии фактически ставит под сомнение финансовую как минимум помощь Украине", – объяснил Гончаренко.
Он считает, что Украине "нужно очень серьезно работать с Соединенными Штатами".
"При всем уважении к Европе, при всем уважении ко всем странам, ключевой союзник – США, ключевые объемы помощи мы получаем оттуда. Это и военная помощь, и финансовая помощь, и санкции против России. Потому что ключом являются Америка, США и их санкции. Поэтому для нас это ключевая страна. Там надо работать на всех уровнях", – подчеркнул нардеп.
Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться. Читайте полную версию интервью
Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу; демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.
Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил президента РФ Владимира Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на агрессию против Украины.
Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине. “Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане и ничего не получили. Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы в нашей собственной стране“, – заявил он в мае 2022 года.
В июне Трамп сказал, что действия администрации Байдена в связи с вторжением РФ в Украину могут привести к новой мировой войне.