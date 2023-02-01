ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гончаренко: Одна из надежд Путина – победа Трампа на президентских выборах в США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Трамп был президентом США с 2017-го по 2021 год
Трамп был президентом США с 2017-го по 2021 год
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что президентом США снова станет Дональд Трамп и это поможет России победить Украину. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Конечно, это одна из надежд Путина – победа Трампа на президентских выборах в США, которые состоятся осенью следующего года. До этого еще достаточно долго, но Путину, наверное, кажется, что время есть. И Трамп делает такие заявления", – сказал он.

26 января Трамп возмутился решением Соединенных Штатов о передаче Украине танков. "Сначала – танки, а потом – ядерное [оружие]. Прекратите эту сумасшедшую войну сейчас. Это так легко сделать!" – писал Трамп.

"Исходя из этих заявлений, предсказывать политику Трампа в отношении Украины и этой войны, если вдруг он все-таки выиграет выборы, я бы не брался. Потому что совершенно не факт, что он пойдет по такому пути (умиротворения Путина. – "ГОРДОН"). Но, конечно, это риски. Потому что мы не понимаем, что в голове у Трампа, как он видит эту войну, захочет ли он поддерживать Украину. Мы видим, как его крыло в Республиканской партии фактически ставит под сомнение финансовую как минимум помощь Украине", – объяснил Гончаренко.

Он считает, что Украине "нужно очень серьезно работать с Соединенными Штатами".

"При всем уважении к Европе, при всем уважении ко всем странам, ключевой союзник – США, ключевые объемы помощи мы получаем оттуда. Это и военная помощь, и финансовая помощь, и санкции против России. Потому что ключом являются Америка, США и их санкции. Поэтому для нас это ключевая страна. Там надо работать на всех уровнях", – подчеркнул нардеп.

Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу; демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.

Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил президента РФ Владимира Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на агрессию против Украины.

Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине. “Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане и ничего не получили. Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы в нашей собственной стране“, – заявил он в мае 2022 года.

В июне Трамп сказал, что действия администрации Байдена в связи с вторжением РФ в Украину могут привести к новой мировой войне.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, выборы, война, Алексей Гончаренко, военная помощь, вторжение, Дональд Трамп, политика, война России против Украины, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Квиткова снялась топлес на пляже
Квиткова снялась топлес на пляже
Галина ГРИШИНА
Джилл Байден стала одной из ведущих "Грэмми 2023". На премию номинирована видеоработа украинского клипмейкера
Джилл Байден стала одной из ведущих "Грэмми 2023". На премию номинирована видеоработа украинского клипмейкера
Галина ГРИШИНА
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будут задействованы украинские артисты
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будут задействованы украинские артисты
Галина ГРИШИНА
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
Галина ГРИШИНА
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Галина ГРИШИНА
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
Галина ГРИШИНА
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Галина ГРИШИНА
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности
"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности
Галина ГРИШИНА
Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире
Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (154705)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (92452)
3
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (87295)
4
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (56825)
5
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (47392)
6
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (40397)
7
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (33541) G
8
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (33160)
 
 
 
 