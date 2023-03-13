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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уничтожили за сутки более 700 оккупантов – Генштаб ВСУ

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Накануне, 12 марта, ВСУ ликвидировали более 1 тыс. захватчиков
Накануне, 12 марта,  ВСУ ликвидировали более 1 тыс. захватчиков
Фото: ЕРА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 159 800 российских оккупантов. Об этом 13 марта сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 710 захватчиков.

Другие потери войск РФ в Украине составили:

  • танки – 3474 (+8);
  • боевые бронированные машины – 6774 (+5);
  • артиллерийские системы – 2503 (+16);
  • реактивные системы залпового огня – 493;
  • средства ПВО – 259;
  • самолеты – 304;
  • вертолеты – 289;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2109 (+1);
  • крылатые ракеты – 907;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5354 (+6);
  • специальная техника – 251 (+9)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ECEv4SiTnEDLdpdvH1RxqSaqmSpqgEjBNf3V3draFJPbmwFiLyxSEStw47hST75wl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта 2023 года.

Теги: танки, армия РФ, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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