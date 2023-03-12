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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные вновь уничтожили за сутки более 1 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

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Накануне ВСУ также ликвидировали более тысячи захватчиков
Накануне ВСУ также ликвидировали более тысячи захватчиков
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 159 090 российских оккупантов. Об этом 12 марта сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 1090 захватчиков.

Другие потери войск РФ в Украине составили:

  • танки – 3466 (+8);
  • боевые бронированные машины – 6769 (+7);
  • артиллерийские системы – 2487 (+4);
  • реактивные системы залпового огня – 493;
  • средства ПВО – 259 (+2);
  • самолеты – 304;
  • вертолеты – 289;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108;
  • крылатые ракеты – 907;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5348 (+4);
  • специальная техника – 242.

Накануне, 11 марта, в Генштабе также сообщали, что украинским военным удалось за сутки уничтожить более 1 тыс. оккупантов. ф  

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта 2023 года.

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, ПВО, война России против Украины, потери армии России
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