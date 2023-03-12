Украинские военные вновь уничтожили за сутки более 1 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 1090 захватчиков.

Другие потери войск РФ в Украине составили:

Накануне, 11 марта, в Генштабе также сообщали, что украинским военным удалось за сутки уничтожить более 1 тыс. оккупантов. ф

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта 2023 года.