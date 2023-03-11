Украинская армия поразила 13 объектов врага, в том числе со станциями радиоэлектронной борьбы – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и два места развертывания станций радиоэлектронной борьбы захватчиков", – говорится в сообщении.
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Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 11 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 158 тыс. человек личного состава и 242 единицы специальной техники.