Украинская армия поразила 13 объектов врага, в том числе со станциями радиоэлектронной борьбы – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и два места развертывания станций радиоэлектронной борьбы захватчиков", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)