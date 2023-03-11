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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия поразила 13 объектов врага, в том числе со станциями радиоэлектронной борьбы – Генштаб ВСУ

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Украинцы уничтожили уже 158 тыс. оккупантов, по данным Генштаба ВСУ
Украинцы уничтожили уже 158 тыс. оккупантов, по данным Генштаба ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские ракетчики, артиллеристы и авиация нанесли за последние сутки в общей сложности 13 результативных ударов по объектам российских оккупантов на украинской территории. Об этом проинформировал 11 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и два места развертывания станций радиоэлектронной борьбы захватчиков", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid032gXcgsj8TSBMGBzvb5tYyh9wQnhQ1oP7UT3Kc87fWRLtAHeBJ9DSDSzqiAaif1qil

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 11 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 158 тыс. человек личного состава и 242 единицы специальной техники.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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