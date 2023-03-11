Враг не прекращает штурм Бахмута, пытался прорвать оборону на купянском и лиманском направлениях – Генштаб ВСУ

Украинцы обороняются на пяти направлениях, враг – на двух Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Основной целью противника по-прежнему остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Оккупанты сосредотачивают свои усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях "противник сохраняет свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения опрокидывания наших подразделений на другие направления".

"Также за эти сутки противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов ряда населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, [...] предпринял неудачные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской и Спорное Донецкой области. Понеся потери в живой силе и технике, отступил на ранее занятые позиции", – объяснили в ВСУ.

Оккупанты не прекращают штурм Бахмута Донецкой области, однако на бахмутском направлении украинские военные "дают достойный отпор и отбивают многочисленные атаки" противника.

"На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Не имел никакого успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов рядом с линией столкновения", – рассказали в Генштабе ВСУ.

По его данным, на запорожском и херсонском направлениях противник продолжает обороняться и интенсивно обстреливает ближайшие населенные пункты.

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