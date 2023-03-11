В поселке Донецкой области оккупанты запретили жителям передвигаться по улицам – Генштаб ВСУ

В Генштабе подчеркнули, что в отдельных населенных пунктах временно занятой и оккупированной территории региона оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей.

"Так, во Владимировке полностью запрещен въезд гражданам без регистрации. Установлены блокпосты, местным жителям запрещено передвижение по улицам", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут сейчас на востоке Украины.

В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.