За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет для 17 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях

В феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях Фото: dtek-dem.com.ua

"Получив разрешения на работы от Вооруженных сил Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, специалисты "ДТЭК Днепровские электросети" сразу начали восстанавливать поврежденную электросеть. Снова со светом – 5863 семьи региона", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в энергокомпании рассказали, что, несмотря на тяжелую ситуацию в Донецкой области, за двое суток энергетики смогли возобновить электроснабжение для 11 тысяч семей в трех населенных пунктах.

Из-за боевых действий без электроснабжения пока остаются 113 населенных пунктов Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ.

В феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.