Всю ночь длилась 15-я массированная ракетная атака РФ на энергоинфраструктуру Украины – "Укрэнерго"

"Для уменьшения рисков были превентивно использованы ограничения во всех регионах. Продолжается возобновление работы энергосистемы, электроснабжение постепенно восстанавливается", – говорится в сообщении.
В то же время, отметили в компании, в результате атаки есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому будут введены ограничения в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.
"Ремонтные бригады уже выехали для устранения последствий обстрелов и возобновления питания", – добавили в "Укрэнерго".
10 февраля, отмечали в "Укрэнерго", энергосистема Украины подверглась 14-му массированному ракетному удару. Еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.
Украина также пережила крупные ракетные атаки 16-го и 18 февраля, были повреждения инфраструктуры, но, вероятно, недостаточно масштабные, чтобы попасть в статистику "Укрэнерго".
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности. Он длился на протяжении трех недель подряд.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету, в том числе 25 ракет (X-22, "Кинжалы" и С-300), которые ВСУ нечем сбивать. Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, проинформировал он.
По информации Минэнерго на 6.30, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.
Во Львовской области погибли пять человек. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры. Кроме того, часть Киева – без отопления.
По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В области есть пострадавшие, весь Харьков остался без света, воды и тепла.
В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв. В Шостке Сумской области повреждены предприятие и жилые дома.