Всю ночь длилась 15-я массированная ракетная атака РФ на энергоинфраструктуру Украины – "Укрэнерго"

"Для уменьшения рисков были превентивно использованы ограничения во всех регионах. Продолжается возобновление работы энергосистемы, электроснабжение постепенно восстанавливается", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в компании, в результате атаки есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому будут введены ограничения в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

"Ремонтные бригады уже выехали для устранения последствий обстрелов и возобновления питания", – добавили в "Укрэнерго".

10 февраля, отмечали в "Укрэнерго", энергосистема Украины подверглась 14-му массированному ракетному удару. Еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.

Украина также пережила крупные ракетные атаки 16-го и 18 февраля, были повреждения инфраструктуры, но, вероятно, недостаточно масштабные, чтобы попасть в статистику "Укрэнерго".

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности. Он длился на протяжении трех недель подряд.