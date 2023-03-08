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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В энергосистеме сформировался резерв мощности, отключений не прогнозируется – "Укрэнерго"

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Ситуация в энергосистеме стабильная
Ситуация в энергосистеме стабильная
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Прогнозируется, что так будет и в дальнейшем при отсутствии новых атак со стороны россиян, сообщает "Укрэнерго" 8 марта в Telegram.

Потребление электроэнергии сохраняется на уровне рабочего дня. Увеличение светового дня и сезонное потепление влияют на постепенное снижение потребления.

В энергосистеме работают все виды электростанций, отмечают в компании. Генерации электроэнергии в энергосистеме страны достаточно для покрытия потребления, импорт электроэнергии незначителен.

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 25-й день подряд и пока не прогнозируется. Сформировался определенный резерв мощности, что повышает уровень надежности электроснабжения и операционной безопасности энергосистемы.

Ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость снижения подачи электроэнергии для потребителей, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений, предупредили в компании.

В результате российских атак на подстанции "Укрэнерго" прилетело более 200 ракет и дронов, нанесших тяжелые повреждения оборудованию. Энергетики восстанавливают поврежденные объекты, что все еще требует много времени и ресурсов, говорится в сообщении.

Контекст:

С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, война России против Украины, энергосистема
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