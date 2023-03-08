В энергосистеме сформировался резерв мощности, отключений не прогнозируется – "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии сохраняется на уровне рабочего дня. Увеличение светового дня и сезонное потепление влияют на постепенное снижение потребления.

В энергосистеме работают все виды электростанций, отмечают в компании. Генерации электроэнергии в энергосистеме страны достаточно для покрытия потребления, импорт электроэнергии незначителен.

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 25-й день подряд и пока не прогнозируется. Сформировался определенный резерв мощности, что повышает уровень надежности электроснабжения и операционной безопасности энергосистемы.

Ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость снижения подачи электроэнергии для потребителей, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений, предупредили в компании.

В результате российских атак на подстанции "Укрэнерго" прилетело более 200 ракет и дронов, нанесших тяжелые повреждения оборудованию. Энергетики восстанавливают поврежденные объекты, что все еще требует много времени и ресурсов, говорится в сообщении.