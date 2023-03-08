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ДЕНЬГИ

Украинская экономика требует средств от экспорта электроэнергии – Центр исследований энергетики

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Сейчас идет анализ возможности открытия экспорта с учетом профицита в системе
Сейчас идет анализ возможности открытия экспорта с учетом профицита в системе
Фото: depositphotos.com

Украина уже сейчас могла бы экспортировать электричество в некоторые часы и получить нужные экономике деньги, заявил в эфире телеканала "Еспресо" директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что в результате возобновления работы угольных станций, активной работы "зеленой" и атомной генерации Украина сейчас имеет профицит и резервы в системе, которые могли бы быть направлены на европейские рынки. Харченко отметил, что сейчас идет анализ возможности открытия экспорта с учетом профицита в системе и острой потребности в средствах от реализации электроэнергии.

"Скоро мы сможем постепенно начинать очень осторожно, но небольшой экспорт. В деньгах мы в этих нуждаемся точно, потому что мы все понимаем, что во время войны экономика нуждается в любых деньгах", – отметил Харченко.

Он также пояснил, что в некоторых регионах поставки электричества ограничены не из-за дефицита, а в связи с поврежденной оккупантами сетью, которая сейчас только возобновляется.

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики. 

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеЗа 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дроновИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Теги: экономика, энергетика, электричество, доходы, экспорт, электроэнергия, энергосистема, рынки
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