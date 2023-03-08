Украинская экономика требует средств от экспорта электроэнергии – Центр исследований энергетики

Он отметил, что в результате возобновления работы угольных станций, активной работы "зеленой" и атомной генерации Украина сейчас имеет профицит и резервы в системе, которые могли бы быть направлены на европейские рынки. Харченко отметил, что сейчас идет анализ возможности открытия экспорта с учетом профицита в системе и острой потребности в средствах от реализации электроэнергии.
"Скоро мы сможем постепенно начинать очень осторожно, но небольшой экспорт. В деньгах мы в этих нуждаемся точно, потому что мы все понимаем, что во время войны экономика нуждается в любых деньгах", – отметил Харченко.
Он также пояснил, что в некоторых регионах поставки электричества ограничены не из-за дефицита, а в связи с поврежденной оккупантами сетью, которая сейчас только возобновляется.
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.