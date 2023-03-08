Украинская экономика требует средств от экспорта электроэнергии – Центр исследований энергетики

Он отметил, что в результате возобновления работы угольных станций, активной работы "зеленой" и атомной генерации Украина сейчас имеет профицит и резервы в системе, которые могли бы быть направлены на европейские рынки. Харченко отметил, что сейчас идет анализ возможности открытия экспорта с учетом профицита в системе и острой потребности в средствах от реализации электроэнергии.

"Скоро мы сможем постепенно начинать очень осторожно, но небольшой экспорт. В деньгах мы в этих нуждаемся точно, потому что мы все понимаем, что во время войны экономика нуждается в любых деньгах", – отметил Харченко.

Он также пояснил, что в некоторых регионах поставки электричества ограничены не из-за дефицита, а в связи с поврежденной оккупантами сетью, которая сейчас только возобновляется.