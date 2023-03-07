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Экспорт электроэнергии в ЕС поможет Украине подготовиться к следующему отопительному сезону – нардеп

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Инна Совсун: Дополнительные деньги от него для нашей энергосистемы точно не будут лишними
Инна Совсун: Дополнительные деньги от него для нашей энергосистемы точно не будут лишними
Фото: goloszmin.org

Экспорт электроэнергии будет гарантировать дополнительные средства для энергетического сектора и поможет Украине подготовиться к следующему отопительному сезону, заявила народный депутат о "Голоса" и член комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун в комментарии для ExPro.

"Я уверена, что если решение об открытии экспорта будет принято, то оно будет принято только тогда, когда у нас будет излишек электроэнергии. Нет сомнений, что никто не будет открывать экспорт, если не будет хватать на собственные нужды. Это решение не принимают пока на всякий случай, учитывая повышение потребления из-за похолодания. Как только у нас будет снижаться потребление, логично будет открыть экспорт, потому что это "живые" деньги для экономики", – указала народный депутат.

По ее словам, Украине очень нужны дополнительные средства, которые может обеспечить экспорт.

"Дополнительные деньги от него для нашей энергосистемы точно не будут лишними. Тем более, мы должны восстанавливать нашу энергоинфраструктуру", – указывает она.

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики. 

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеЗа 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дроновИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Теги: экономика, энергетика, доходы, Инна Совсун, экспорт, электроэнергия, энергосистема
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