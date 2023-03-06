Ситуация в энергосистеме стабилизировалась, отключения не планируются – "Укрэнерго"

Генерации электроэнергии в энергосистеме страны достаточно для покрытия потребления, сообщили в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

Потребление постепенно растет, что характерно для начала рабочей недели. В ближайшую неделю компания не ожидает резкого роста потребления из-за погодных условий, который мог бы повлиять на стабильность электроснабжения.

"Работают все виды электростанций в энергосистеме. Генерации электроэнергии в энергосистеме страны достаточно для покрытия потребления. Идет незначительный импорт электроэнергии. Объем имеющихся в наличии мощностей генерации способствует повышению операционной безопасности энергосистемы", – отметили в компании.

В Одесской области продолжаются работы по повышению надежности питания. Отключение потребителей не прогнозируют. Также продолжаются ремонты на остальных объектах "Укрэнерго", поврежденных вражескими обстрелами.

В компании отметили, что, поскольку ситуация в энергосистеме стабилизировалась, пресс-служба сократит количество сводок о состоянии энергосистемы до трех в неделю. Если ситуация изменится, "Укрэнерго" обещает вернуться к оперативному информированию.