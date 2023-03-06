Ситуация в энергосистеме стабилизировалась, отключения не планируются – "Укрэнерго"

Потребление постепенно растет, что характерно для начала рабочей недели. В ближайшую неделю компания не ожидает резкого роста потребления из-за погодных условий, который мог бы повлиять на стабильность электроснабжения.
"Работают все виды электростанций в энергосистеме. Генерации электроэнергии в энергосистеме страны достаточно для покрытия потребления. Идет незначительный импорт электроэнергии. Объем имеющихся в наличии мощностей генерации способствует повышению операционной безопасности энергосистемы", – отметили в компании.
В Одесской области продолжаются работы по повышению надежности питания. Отключение потребителей не прогнозируют. Также продолжаются ремонты на остальных объектах "Укрэнерго", поврежденных вражескими обстрелами.
В компании отметили, что, поскольку ситуация в энергосистеме стабилизировалась, пресс-служба сократит количество сводок о состоянии энергосистемы до трех в неделю. Если ситуация изменится, "Укрэнерго" обещает вернуться к оперативному информированию.
С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов.
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.