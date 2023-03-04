Дефицита мощности в энергосистеме Украины нет уже три недели, в Одесской области запланированы дополнительные ремонтные работы – "Укрэнерго"

По данным "Укрэнерго", потребность в электроэнергии полностью обеспечивается производством на украинских электростанциях и несущественным импортом Фото: depositphotos.com

"Потребление снизилось, что характерно для выходного дня. Потребность в электроэнергии полностью обеспечивается производством на украинских электростанциях и несущественным импортом", – пояснили в компании.

На сегодняшний день работают все виды электростанций в энергосистеме. Объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности.

"Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекли бы необходимость ограничения потребителей, в областях пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – говорится в сообщении.

5 марта ремонтные бригады начнут дополнительные ремонтные работы на энергообъектах в Одесской области, которые позволят повысить надежность питания региона. Сейчас идут подготовительные работы.

"Это сложные работы на высоковольтном оборудовании, поэтому в воскресенье, а также в понедельник возможны временные ограничения потребления. Работы проводятся на энергообъектах, которые были неоднократно повреждены вражескими обстрелами и могут иметь скрытые повреждения. Поэтому даже возобновление их функционирования, к сожалению, не исключает риска возникновения отказов других элементов сети, питающих Одессу, которые могут произойти во время проведения ремонтных работ", – предупредили в "Укрэнерго".