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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дефицита мощности в энергосистеме Украины нет уже три недели, в Одесской области запланированы дополнительные ремонтные работы – "Укрэнерго"

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По данным "Укрэнерго", потребность в электроэнергии полностью обеспечивается производством на украинских электростанциях и несущественным импортом
По данным "Укрэнерго", потребность в электроэнергии полностью обеспечивается производством на украинских электростанциях и несущественным импортом
Фото: depositphotos.com

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже три недели и пока не прогнозируется. Об этом 4 марта в Telegram сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Потребление снизилось, что характерно для выходного дня. Потребность в электроэнергии полностью обеспечивается производством на украинских электростанциях и несущественным импортом", – пояснили в компании.

На сегодняшний день работают все виды электростанций в энергосистеме. Объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности.

"Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекли бы необходимость ограничения потребителей, в областях пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – говорится в сообщении.

5 марта ремонтные бригады начнут дополнительные ремонтные работы на энергообъектах в Одесской области, которые позволят повысить надежность питания региона. Сейчас идут подготовительные работы.

"Это сложные работы на высоковольтном оборудовании, поэтому в воскресенье, а также в понедельник возможны временные ограничения потребления. Работы проводятся на энергообъектах, которые были неоднократно повреждены вражескими обстрелами и могут иметь скрытые повреждения. Поэтому даже возобновление их функционирования, к сожалению, не исключает риска возникновения отказов других элементов сети, питающих Одессу, которые могут произойти во время проведения ремонтных работ", – предупредили в "Укрэнерго".

Контекст:

С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Одесса, Укрэнерго, электроэнергия, война России против Украины, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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