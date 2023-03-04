Дефицита мощности в энергосистеме Украины нет уже три недели, в Одесской области запланированы дополнительные ремонтные работы – "Укрэнерго"

"Потребление снизилось, что характерно для выходного дня. Потребность в электроэнергии полностью обеспечивается производством на украинских электростанциях и несущественным импортом", – пояснили в компании.
На сегодняшний день работают все виды электростанций в энергосистеме. Объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности.
"Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекли бы необходимость ограничения потребителей, в областях пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – говорится в сообщении.
5 марта ремонтные бригады начнут дополнительные ремонтные работы на энергообъектах в Одесской области, которые позволят повысить надежность питания региона. Сейчас идут подготовительные работы.
"Это сложные работы на высоковольтном оборудовании, поэтому в воскресенье, а также в понедельник возможны временные ограничения потребления. Работы проводятся на энергообъектах, которые были неоднократно повреждены вражескими обстрелами и могут иметь скрытые повреждения. Поэтому даже возобновление их функционирования, к сожалению, не исключает риска возникновения отказов других элементов сети, питающих Одессу, которые могут произойти во время проведения ремонтных работ", – предупредили в "Укрэнерго".
С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов.
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.