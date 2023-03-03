Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже 20 дней подряд, импорт электроэнергии несущественный – "Укрэнерго"

В Украине сейчас работают все виды электростанций Фото: depositphotos.com

Объемы потребления находятся на уровне рабочего дня и полностью покрываются электроэнергией украинской генерации и несущественным импортом.

"Работают все виды электростанций в энергосистеме. Объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности. Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – отметили в компании.

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов зафиксированы повреждения в сетях оператора системы распределения.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергетики продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее были повреждены из-за ракетных и дроновых атак россиян.