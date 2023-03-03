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Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже 20 дней подряд, импорт электроэнергии несущественный – "Укрэнерго"

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В Украине сейчас работают все виды электростанций
В Украине сейчас работают все виды электростанций
Фото: depositphotos.com

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже 20 дней подряд и пока не прогнозируется. Об этом 3 марта в Telegram сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Объемы потребления находятся на уровне рабочего дня и полностью покрываются электроэнергией украинской генерации и несущественным импортом.

"Работают все виды электростанций в энергосистеме. Объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности. Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – отметили в компании.

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов зафиксированы повреждения в сетях оператора системы распределения.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергетики продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее были повреждены из-за ракетных и дроновых атак россиян.

Контекст:

С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, война России против Украины, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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