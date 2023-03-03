Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже 20 дней подряд, импорт электроэнергии несущественный – "Укрэнерго"

Объемы потребления находятся на уровне рабочего дня и полностью покрываются электроэнергией украинской генерации и несущественным импортом.
"Работают все виды электростанций в энергосистеме. Объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности. Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – отметили в компании.
В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов зафиксированы повреждения в сетях оператора системы распределения.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергетики продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее были повреждены из-за ракетных и дроновых атак россиян.
С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов.
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.