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Для возобновления энергосистемы НКРЭКУ должна пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии – экс-министр энергетики

Иван Плачков: Нужно понятно регулировать рынок, чтобы компании получали необходимый объем денег
Иван Плачков: Нужно понятно регулировать рынок, чтобы компании получали необходимый объем денег
Фото: my.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна позволить энергокомпаниям получать достаточно средств для восстановления энергосистемы, заявил бывший министр энергетики Иван Плачков во время ток-шоу Energy Freedom by Energy Club. Трансляцию Energy Club вел в своем YouTube.

По словам Плачкова, у компаний сейчас нет денег на восстановление энергосистемы и в то же время НКРЭКУ не принимает необходимые решения, которые позволили бы энергетикам получить средства на ремонт оборудования.

"Почему НКРЭ сейчас не принимает решения о прайс-кепах? По ценам? Это же их прямое обязательство. Неужели они не понимают, они там непрофессиональные. В чем причина, я не могу понять", – сказал Плачков.

Он добавил, что производимая в Украине электроэнергия стоит значительно меньше, чем импортная или от дизель-генераторов, поэтому необходимо обеспечить восстановление собственного производства, чтобы потребители имели более выгодную стоимость.

"НКРЭ должна вернуться к анализу хозяйственной деятельности компаний. И понятно регулировать рынок, чтобы компании получали необходимый объем денег", – подчеркнул экс-министр энергетики Украины.

Контекст:

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии (price-cap) позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую и современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

17 февраля 2023 года Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Теги: экономика, энергетика, импорт, доходы, электроэнергия, Иван Плачков, НКРЭКУ, ремонт, обстрелы, ракеты, ограничения, инфраструктура, рынок, электростанция, энергосистема, восстановление
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