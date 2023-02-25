Для возобновления энергосистемы НКРЭКУ должна пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии – экс-министр энергетики

По словам Плачкова, у компаний сейчас нет денег на восстановление энергосистемы и в то же время НКРЭКУ не принимает необходимые решения, которые позволили бы энергетикам получить средства на ремонт оборудования.
"Почему НКРЭ сейчас не принимает решения о прайс-кепах? По ценам? Это же их прямое обязательство. Неужели они не понимают, они там непрофессиональные. В чем причина, я не могу понять", – сказал Плачков.
Он добавил, что производимая в Украине электроэнергия стоит значительно меньше, чем импортная или от дизель-генераторов, поэтому необходимо обеспечить восстановление собственного производства, чтобы потребители имели более выгодную стоимость.
"НКРЭ должна вернуться к анализу хозяйственной деятельности компаний. И понятно регулировать рынок, чтобы компании получали необходимый объем денег", – подчеркнул экс-министр энергетики Украины.
Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии (price-cap) позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.
Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую и современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.
Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
17 февраля 2023 года Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.