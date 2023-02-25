Для возобновления энергосистемы НКРЭКУ должна пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии – экс-министр энергетики

По словам Плачкова, у компаний сейчас нет денег на восстановление энергосистемы и в то же время НКРЭКУ не принимает необходимые решения, которые позволили бы энергетикам получить средства на ремонт оборудования.

"Почему НКРЭ сейчас не принимает решения о прайс-кепах? По ценам? Это же их прямое обязательство. Неужели они не понимают, они там непрофессиональные. В чем причина, я не могу понять", – сказал Плачков.

Он добавил, что производимая в Украине электроэнергия стоит значительно меньше, чем импортная или от дизель-генераторов, поэтому необходимо обеспечить восстановление собственного производства, чтобы потребители имели более выгодную стоимость.

"НКРЭ должна вернуться к анализу хозяйственной деятельности компаний. И понятно регулировать рынок, чтобы компании получали необходимый объем денег", – подчеркнул экс-министр энергетики Украины.