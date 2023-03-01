Экспорт электроэнергии возможен только после полного обеспечения внутренних потребностей – "Укрэнерго"

По его словам, в последние дни власть обсуждает возможность открытия экспорта электроэнергии, но это должно происходить при условии бесперебойной подачи электроэнергии украинцам.

"Моя оценка, что произойдет это в течение следующих семи дней, и факт открытия экспорта будет в обязательном порядке привязан к прекращению ограничения для внутреннего потребителя. Безусловно, в первую очередь речь идет об Одесском регионе", – сказал Бойко.

Он добавил, что сейчас нужно разработать план восстановления энергосистемы, который будет предусматривать подготовку к следующей зиме и позволит построить энергосектор с учетом всех вызовов, которые были в этом году.

Руководитель "Центра экономического восстановления" и советник премьер-министра Кирилл Криволап отметил в комментарии ExPro, что, экспортируя электроэнергию в часы профицита, Украина сможет привлечь дополнительные средства, которые будут работать на восстановление украинской экономики и энергосистемы.