Экспорт электроэнергии возможен только после полного обеспечения внутренних потребностей – "Укрэнерго"

По его словам, в последние дни власть обсуждает возможность открытия экспорта электроэнергии, но это должно происходить при условии бесперебойной подачи электроэнергии украинцам.
"Моя оценка, что произойдет это в течение следующих семи дней, и факт открытия экспорта будет в обязательном порядке привязан к прекращению ограничения для внутреннего потребителя. Безусловно, в первую очередь речь идет об Одесском регионе", – сказал Бойко.
Он добавил, что сейчас нужно разработать план восстановления энергосистемы, который будет предусматривать подготовку к следующей зиме и позволит построить энергосектор с учетом всех вызовов, которые были в этом году.
Руководитель "Центра экономического восстановления" и советник премьер-министра Кирилл Криволап отметил в комментарии ExPro, что, экспортируя электроэнергию в часы профицита, Украина сможет привлечь дополнительные средства, которые будут работать на восстановление украинской экономики и энергосистемы.
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.