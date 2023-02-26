Потребление электроэнергии сократилось, дефицита нет и не прогнозируется – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" отметили, что в энергосистеме работают все виды электростанций Фото: depositphotos.com

В энергосистеме работают все виды электростанций. Электроэнергия импортируется в незначительных объемах. Дефицита мощности нет и не прогнозируется.

"Вчера энергетикам удалось снизить объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе все еще действуют отключения по графику. Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – говорится в сообщении.