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Потребление электроэнергии сократилось, дефицита нет и не прогнозируется – "Укрэнерго"

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В "Укрэнерго" отметили, что в энергосистеме работают все виды электростанций
В "Укрэнерго" отметили, что в энергосистеме работают все виды электростанций
Фото: depositphotos.com

Потребление электроэнергии в Украине 26 февраля по сравнению с предыдущим днем сократилось. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook.

В энергосистеме работают все виды электростанций. Электроэнергия импортируется в незначительных объемах. Дефицита мощности нет и не прогнозируется.

"Вчера энергетикам удалось снизить объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе все еще действуют отключения по графику. Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0tzBQoEepKuyiDdzdtVsPwTQbMJdT6aruaQDF2tp7Hug2Rd79iQjyD6ZShizDncK8l

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

17 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране пока нет, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, война России против Украины
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