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ДЕНЬГИ

"Укрэнерго" рискует не получить 2,5 млрд грн долга от государственного "Укругля" – Центр Разумкова

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ГП "Укруголь" должен вернуть помощь "Укрэнерго" до 1 июня 2023 года
ГП "Укруголь" должен вернуть помощь "Укрэнерго" до 1 июня 2023 года
Фото: nikvesti.com

Государственное предприятие "Укруголь" должно вернуть 2,5 млрд грн, полученных от компании "Укрэнерго" на возвратной основе по решению Кабинета Министров Украины летом 2022 года, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Об этом он заявил 1 марта в своем Facebook.

По его словам, "Укрэнерго" обеспечивает работу энергосистемы во время войны и несет дополнительную финансовую нагрузку. Так, правительством было возложено на компанию обязательство (постановление №838 от 22 июля 2022 года) предоставить целевую беспроцентную возвратную помощь ГП "Укруголь" на 2,5 млрд грн.

"Эти деньги пошли на то, чтобы покупать уголь госшахт и поставлять его на государственную тепловую генерацию. В этом и кроется основная проблема. Потому что госпредприятия – это обычно черная дыра, куда государство под разными аргументами может вливать миллиарды гривен средств и которые там будут исчезать навсегда", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что для "Укрэнерго", которое имеет более 13 млрд грн долга перед ГП "Гарантированный покупатель" за 2022 год и уже в текущем году недополучает средства из-за слишком низкого тарифа на передачу по решению НКРЭКУ, поэтому даже 2,5 млрд грн были бы определенным финансовым облегчением.

"Согласно постановлению, возвратная финансовая помощь ГП "Укруголь" должна быть возвращена "Укрэнерго" до 1 июня 2023 года. Хочется верить, что… компания получит обратно свои средства вовремя и в полном объеме", – добавил Омельченко.

По его словам, это нужно именно для того, чтобы "Укрэнерго" имело ресурсы на ремонты, восстановление после повреждений и подготовку к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов.

Контекст:

Компания "Укрэнерго" в I квартале текущего года недополучает средства на свою деятельность и выполнение обязательств из-за того, что в конце 2022 года НКРЭКУ утвердила заниженный тариф на передачу электроэнергии для компании, заявил эксперт по энергетики Украинского института будущего в Киеве Андриан Прокип.

По его словам, регулятор повысил тариф значительно меньше, чем просила и обосновывала "Укрэнерго", которая столкнулась с сокращениями объемов передачи электроэнергии, а значит, и тарифной выручки при значительно более высоких затратах.

Теги: уголь, энергетика, Укрэнерго, тарифы, помощь, электроэнергия, НКРЭКУ, деньги, финансовая помощь, Центр Разумкова, Владимир Омельченко, Гарантированный покупатель, энергосистема, Укруголь
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