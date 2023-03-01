"Укрэнерго" рискует не получить 2,5 млрд грн долга от государственного "Укругля" – Центр Разумкова

По его словам, "Укрэнерго" обеспечивает работу энергосистемы во время войны и несет дополнительную финансовую нагрузку. Так, правительством было возложено на компанию обязательство (постановление №838 от 22 июля 2022 года) предоставить целевую беспроцентную возвратную помощь ГП "Укруголь" на 2,5 млрд грн.

"Эти деньги пошли на то, чтобы покупать уголь госшахт и поставлять его на государственную тепловую генерацию. В этом и кроется основная проблема. Потому что госпредприятия – это обычно черная дыра, куда государство под разными аргументами может вливать миллиарды гривен средств и которые там будут исчезать навсегда", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что для "Укрэнерго", которое имеет более 13 млрд грн долга перед ГП "Гарантированный покупатель" за 2022 год и уже в текущем году недополучает средства из-за слишком низкого тарифа на передачу по решению НКРЭКУ, поэтому даже 2,5 млрд грн были бы определенным финансовым облегчением.

"Согласно постановлению, возвратная финансовая помощь ГП "Укруголь" должна быть возвращена "Укрэнерго" до 1 июня 2023 года. Хочется верить, что… компания получит обратно свои средства вовремя и в полном объеме", – добавил Омельченко.

По его словам, это нужно именно для того, чтобы "Укрэнерго" имело ресурсы на ремонты, восстановление после повреждений и подготовку к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов.