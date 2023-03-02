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В украинской энергосистеме выросла доступная мощность, обстрелы повредили сети в двух областях – "Укрэнерго"

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Украинское производство и незначительный импорт сейчас дают достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление, говорят в "Укрэнерго"
Украинское производство и незначительный импорт сейчас дают достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление, говорят в "Укрэнерго" 
Фото: depositphotos.com

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже 19-й день подряд и пока не прогнозируется. Об этом сообщается в сводке "Укрэнерго" утром 2 марта.

"Выросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита. Потребление соответствует уровню рабочего дня и стабильное в течение недели. Потребление покрывается украинской генерацией и незначительным импортом", – сказано в  сообщении.

В компании обратили внимание, что действуют все виды электростанций энергосистемы. Интенсивно работают гидроэлектростанции, у которых из-за половодья много ресурсов, а также, с учетом сезона, электростанции из возобновляемых источников энергии.

Вечером 1 марта в результате обстрелов россиян повреждены сети операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях. Бригады облэнерго восстанавливают их. 

"Энергетики также продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее были повреждены из-за ракетных и дроновых атак россиян, для увеличения доступной мощности в энергосистеме и повышения надежности передачи электроэнергии и питания отдельных регионов", – добавили в "Укрэнерго". 


Контекст:

С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: энергетика, Сумская область, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, Полтавская область, обстрелы, ГЭС, электростанция, энергосистема
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