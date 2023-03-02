В украинской энергосистеме выросла доступная мощность, обстрелы повредили сети в двух областях – "Укрэнерго"

"Выросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита. Потребление соответствует уровню рабочего дня и стабильное в течение недели. Потребление покрывается украинской генерацией и незначительным импортом", – сказано в сообщении.
В компании обратили внимание, что действуют все виды электростанций энергосистемы. Интенсивно работают гидроэлектростанции, у которых из-за половодья много ресурсов, а также, с учетом сезона, электростанции из возобновляемых источников энергии.
Вечером 1 марта в результате обстрелов россиян повреждены сети операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях. Бригады облэнерго восстанавливают их.
"Энергетики также продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее были повреждены из-за ракетных и дроновых атак россиян, для увеличения доступной мощности в энергосистеме и повышения надежности передачи электроэнергии и питания отдельных регионов", – добавили в "Укрэнерго".
С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов.
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.