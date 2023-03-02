В украинской энергосистеме выросла доступная мощность, обстрелы повредили сети в двух областях – "Укрэнерго"

Украинское производство и незначительный импорт сейчас дают достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление, говорят в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

"Выросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита. Потребление соответствует уровню рабочего дня и стабильное в течение недели. Потребление покрывается украинской генерацией и незначительным импортом", – сказано в сообщении.

В компании обратили внимание, что действуют все виды электростанций энергосистемы. Интенсивно работают гидроэлектростанции, у которых из-за половодья много ресурсов, а также, с учетом сезона, электростанции из возобновляемых источников энергии.

Вечером 1 марта в результате обстрелов россиян повреждены сети операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях. Бригады облэнерго восстанавливают их.

"Энергетики также продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее были повреждены из-за ракетных и дроновых атак россиян, для увеличения доступной мощности в энергосистеме и повышения надежности передачи электроэнергии и питания отдельных регионов", – добавили в "Укрэнерго".



