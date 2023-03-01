Киевляне не ходили массово в "пункты несокрушимости" – КГГА

По данным КГГА, "пункты несокрушимости" посетили всего несколько тысяч человек Фото: ДСНС України / Facebook

Он отметил, что в Киеве уже давно не было длительных отключений света – еще до того, как они прекратились совсем, свет отключали на небольшие периоды.

Но даже когда со светом были серьезные проблемы, отопление и водоснабжение в городе оставались, поэтому в основном, по оценкам Поворозника, киевляне оставались дома. В периоды отключения электроэнергии "пункты несокрушимости" посетили всего несколько тысяч человек.

"Киевляне их посещали, но массовым посещением я бы это не назвал. За все это время несколько тысяч человек посетили "пункты несокрушимости". На самом деле почти каждый киевлянин в своей квартире уже построил, оборудовал свой "пункт несокрушимости". Я имею в виду альтернативные источники электричества, альтернативные возможности приготовления пищи и тому подобное", – сказал Поворозник.

О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Всего в Украине, по данным Офиса президента на декабрь, их было более 5,3 тыс.