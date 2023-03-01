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КИЕВ

Киевляне не ходили массово в "пункты несокрушимости" – КГГА

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По данным КГГА, "пункты несокрушимости" посетили всего несколько тысяч человек
По данным КГГА, "пункты несокрушимости" посетили всего несколько тысяч человек
Фото: ДСНС України / Facebook

"Пункты несокрушимости" в Киеве не пользовались особым спросом среди горожан. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Он отметил, что в Киеве уже давно не было длительных отключений света – еще до того, как они прекратились совсем, свет отключали на небольшие периоды. 

Но даже когда со светом были серьезные проблемы, отопление и водоснабжение в городе оставались, поэтому в основном, по оценкам Поворозника, киевляне оставались дома. В периоды отключения электроэнергии "пункты несокрушимости" посетили всего несколько тысяч человек.

"Киевляне их посещали, но массовым посещением я бы это не назвал. За все это время несколько тысяч человек посетили "пункты несокрушимости". На самом деле почти каждый киевлянин в своей квартире уже построил, оборудовал свой "пункт несокрушимости". Я имею в виду альтернативные источники электричества, альтернативные возможности приготовления пищи и тому подобное", – сказал Поворозник.

О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Всего в Украине, по данным Офиса президента на декабрь, их было более 5,3 тыс.

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеЗа 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Теги: Киев, КГГА, энергетика, электричество, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, веерные отключения, Николай Поворозник
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