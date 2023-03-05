"Укрэнерго" к 15 марта планирует завершить основные работы по восстановлению электроснабжения Одесской области

Дефицита в энергосистеме Украины нет три недели и не прогнозируется Фото: depositphotos.com

"Со вторника в Одессе нет отключений – ни из-за балансовых ограничений, ни из-за сетевых. Сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который необходим городу и области. До 15 марта планируем завершить основные работы по восстановлению надежности питания региона, то есть для того, чтобы отключение того или иного элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления. Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей", – заявил он.

В целом в энергосистеме Украины дефицита нет уже три недели и не прогнозируется.

"Работают все виды электростанций в энергосистеме. В отдельные часы есть ограничение нагрузки объектов "зеленой" генерации. Объемов производимой электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей в стране. Нет необходимости в ограничении потребления электроэнергии. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – сообщили в компании.

Также в "Укрэнерго" предупредили, что из-за порывистого сильного ветра возможны повреждения в сетях и связанное с этим временное прекращение электроснабжения.