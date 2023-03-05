"Укрэнерго" к 15 марта планирует завершить основные работы по восстановлению электроснабжения Одесской области

"Со вторника в Одессе нет отключений – ни из-за балансовых ограничений, ни из-за сетевых. Сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который необходим городу и области. До 15 марта планируем завершить основные работы по восстановлению надежности питания региона, то есть для того, чтобы отключение того или иного элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления. Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей", – заявил он.
В целом в энергосистеме Украины дефицита нет уже три недели и не прогнозируется.
"Работают все виды электростанций в энергосистеме. В отдельные часы есть ограничение нагрузки объектов "зеленой" генерации. Объемов производимой электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей в стране. Нет необходимости в ограничении потребления электроэнергии. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – сообщили в компании.
Также в "Укрэнерго" предупредили, что из-за порывистого сильного ветра возможны повреждения в сетях и связанное с этим временное прекращение электроснабжения.
С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов.
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.