Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов – Галущенко

Дефицита мощности в энергосистеме нет более 20 дней Фото: depositphotos.com

Он отметил, что военное влияние на украинскую энергосистему со стороны РФ было и остается беспрецедентным. С октября 2022 года РФ совершила по энергетической инфраструктуре Украины 31 воздушную атаку, из которых 14 – массированные ракетные удары и 17 – атаки группами дронов-камикадзе. Были поражены тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции, подстанции системы передачи. Кроме того, на сегодняшний день часть генерирующих мощностей находится под временной оккупацией.

"Из-за таких беспрецедентных в современной истории террористических атак в энергосистеме Украины возник дефицит генерирующей и трансформаторной мощности. В наиболее критический период количество отключенных потребителей превышало 13,5 млн точек учета – это более 80% абонентов", – рассказал министр.

Но Галущенко подчеркнул, что "коллапса, на который так надеялся враг, не случилось".

Также министр отметил, что 21 день нет дефицита в энергосистеме. Это, по его словам, было достигнуто за счет досрочного завершения ремонтов на энергоблоках АЭС, оперативного восстановления ряда энергоблоков тепловой генерации, благоприятных метеорологических условий, роста производства электроэнергии на ГЭС и увеличения генерации на солнечных электростанциях.

"Мы выходим из сложной зимы полностью обеспеченными топливом. По состоянию на 3 марта запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тыс. тонн. Это на 375 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют 9,7 млрд м³ (около прошлогодних объемов)", – рассказал глава Минэнерго.

Он добавил, что уже началась подготовка к следующему отопительному сезону.