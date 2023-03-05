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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов – Галущенко

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Дефицита мощности в энергосистеме нет более 20 дней
Дефицита мощности в энергосистеме нет более 20 дней
Фото: depositphotos.com

Украина подходит к завершению отопительного сезона с профицитом мощностей. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе расширенного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины 4 марта, пишет пресс-служба правительства.

Он отметил, что военное влияние на украинскую энергосистему со стороны РФ было и остается беспрецедентным. С октября 2022 года РФ совершила по энергетической инфраструктуре Украины 31 воздушную атаку, из которых 14 – массированные ракетные удары и 17 – атаки группами дронов-камикадзе. Были поражены тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции, подстанции системы передачи. Кроме того, на сегодняшний день часть генерирующих мощностей находится под временной оккупацией.

"Из-за таких беспрецедентных в современной истории террористических атак в энергосистеме Украины возник дефицит генерирующей и трансформаторной мощности. В наиболее критический период количество отключенных потребителей превышало 13,5 млн точек учета – это более 80% абонентов", – рассказал министр.

Но Галущенко подчеркнул, что "коллапса, на который так надеялся враг, не случилось".

Также министр отметил, что 21 день нет дефицита в энергосистеме. Это, по его словам, было достигнуто за счет досрочного завершения ремонтов на энергоблоках АЭС, оперативного восстановления ряда энергоблоков тепловой генерации, благоприятных метеорологических условий, роста производства электроэнергии на ГЭС и увеличения генерации на солнечных электростанциях.

"Мы выходим из сложной зимы полностью обеспеченными топливом. По состоянию на 3 марта запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тыс. тонн. Это на 375 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют 9,7 млрд м³ (около прошлогодних объемов)", – рассказал глава Минэнерго.

Он добавил, что уже началась подготовка к следующему отопительному сезону.

Контекст:

С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, энергетика, электричество, Министерство энергетики, электроэнергия, беспилотники, война России против Украины, ракеты, Герман Галущенко
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