Экспорт электроэнергии может стать положительным шагом для энергетики Украины – Центр Разумкова

"Я думаю, что в небольших объемах мы можем вернуться в ближайшее время к экспорту электрической энергии. Но это не означает, что эти объемы могут очень серьезно повлиять на состояние энергетики. Но это тоже будет положительным шагом", – сказал он.
Омельченко добавил, что после деоккупации Запорожской АЭС экспортный потенциал Украины значительно увеличится. Это позволит обеспечить безопасность энергопоставок и зарабатывать средства продажи электроэнергии за границу. Он подчеркнул, что в первую очередь нужно обеспечить население и украинскую экономику электричеством, а потом смотреть на экспортные возможности.
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
1 марта советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил, что в течение следующих семи дней Украина может начать экспорт электроэнергии в Европу при бесперебойной подаче электроэнергии украинцам.