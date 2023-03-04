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Экспорт электроэнергии может стать положительным шагом для энергетики Украины – Центр Разумкова

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Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов
Фото: depositphotos.com

Экспорт электроэнергии окажет положительное влияние на энергетику Украины и позволит привлекать в страну дополнительные средства. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "5 канала".

"Я думаю, что в небольших объемах мы можем вернуться в ближайшее время к экспорту электрической энергии. Но это не означает, что эти объемы могут очень серьезно повлиять на состояние энергетики. Но это тоже будет положительным шагом", – сказал он.

Омельченко добавил, что после деоккупации Запорожской АЭС экспортный потенциал Украины значительно увеличится. Это позволит обеспечить безопасность энергопоставок и зарабатывать средства продажи электроэнергии за границу. Он подчеркнул, что в первую очередь нужно обеспечить население и украинскую экономику электричеством, а потом смотреть на экспортные возможности.

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики. 

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеЗа 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дроновИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

1 марта советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил, что в течение следующих семи дней Украина может начать экспорт электроэнергии в Европу при бесперебойной подаче электроэнергии украинцам.

Теги: экономика, энергетика, электричество, доходы, экспорт, электроэнергия, Центр Разумкова, Владимир Омельченко, инфраструктура, энергосистема
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