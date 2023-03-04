Экспорт электроэнергии может стать положительным шагом для энергетики Украины – Центр Разумкова

"Я думаю, что в небольших объемах мы можем вернуться в ближайшее время к экспорту электрической энергии. Но это не означает, что эти объемы могут очень серьезно повлиять на состояние энергетики. Но это тоже будет положительным шагом", – сказал он.

Омельченко добавил, что после деоккупации Запорожской АЭС экспортный потенциал Украины значительно увеличится. Это позволит обеспечить безопасность энергопоставок и зарабатывать средства продажи электроэнергии за границу. Он подчеркнул, что в первую очередь нужно обеспечить население и украинскую экономику электричеством, а потом смотреть на экспортные возможности.