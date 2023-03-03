На многих электрогенерирующих станциях Украины появились системы ПВО и ПРО – Шмыгаль

"Мы будем принимать технологические меры для защиты наших генерирующих установок, которые, собственно, производят электроэнергию на соответствующих электростанциях. Технологии я комментировать не могу (понимаем: военное время), но мы над этим работаем", – сказал глава правительства.
По его словам, некоторые из них уже внедрены.
"На многих станциях, которые генерируют электричество и даже тепло для больших городов, уже обеспечены системы противовоздушной и противоракетной обороны, что также дало нам возможность защищать их уже на протяжении этого отопительного сезона, в эту зиму, которую мы прошли, тяжелую зиму", – объяснил Шмыгаль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов.
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.