На многих электрогенерирующих станциях Украины появились системы ПВО и ПРО – Шмыгаль

"Мы будем принимать технологические меры для защиты наших генерирующих установок, которые, собственно, производят электроэнергию на соответствующих электростанциях. Технологии я комментировать не могу (понимаем: военное время), но мы над этим работаем", – сказал глава правительства.

По его словам, некоторые из них уже внедрены.

"На многих станциях, которые генерируют электричество и даже тепло для больших городов, уже обеспечены системы противовоздушной и противоракетной обороны, что также дало нам возможность защищать их уже на протяжении этого отопительного сезона, в эту зиму, которую мы прошли, тяжелую зиму", – объяснил Шмыгаль.

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