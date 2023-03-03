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На многих электрогенерирующих станциях Украины появились системы ПВО и ПРО – Шмыгаль

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Россия целенаправленно обстреливает украинские объекты энергетики
Россия целенаправленно обстреливает украинские объекты энергетики
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

В Украине используются технологии защиты энергогенерирующих предприятий от обстрелов со стороны российских оккупантов. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции 3 марта, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы будем принимать технологические меры для защиты наших генерирующих установок, которые, собственно, производят электроэнергию на соответствующих электростанциях. Технологии я комментировать не могу (понимаем: военное время), но мы над этим работаем", – сказал глава правительства.

По его словам, некоторые из них уже внедрены.

"На многих станциях, которые генерируют электричество и даже тепло для больших городов, уже обеспечены системы противовоздушной и противоракетной обороны, что также дало нам возможность защищать их уже на протяжении этого отопительного сезона, в эту зиму, которую мы прошли, тяжелую зиму", – объяснил Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, правительство, электричество, ПВО, электроэнергия, технологии, обстрелы, ПРО, война России против Украины, инфраструктура, электростанция, премьер-министр, Денис Шмыгаль, энергосистема
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