Украина готова платить справедливую цену за электроэнергию – глава НКРЭКУ

"Война нас научила очень многим вещам. Мы уже не те, которые были до войны. Мы готовы платить справедливую цену, но цена должна быть действительно справедливой", – сказал глава комиссии.
Решение о пересмотре тарифов для населения будет принимать правительство, субсидирующее низкие цены, рассказал он.
"Пока мы находимся где-то в середине этого пути. Вопрос очень непростой. Я думаю, что это будет продолжаться еще месяц-два, где-то в течение этого срока, а потом будем выходить с предложением. Но я лично за то, что самое главное в этом процессе – это открытость, чтобы общественность, наши граждане знали, что делается, как это делается", – заявил глава НКРЭКУ.
Финальное решение о пересмотре тарифов для населения будет принимать правительство. С ценами для бизнеса другая ситуация – за него отвечает как раз национальная комиссия. Из-за перебоев со снабжением и дефицита мощности бизнесу приходилось использовать альтернативные источники – генераторы или покупку электроэнергии за рубежом. В обоих случаях такое электричество обходилось значительно дороже, поэтому комиссия изучает возможность пересмотра цен и для таких потребителей. В НКРЭКУ пока изучают варианты, насколько могут вырасти цены для бизнеса.
Цена на электроэнергию для населения в Украине не поменяется до конца марта 2023 года. Такое решение принял Кабинет Министров Украины 28 октября 2022 года. Постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 года №483" предусматривает продолжение действия специальных обязательств, возложенных на участников рынка электрической энергии. Таким образом, льготные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение осенне-зимнего периода – до 31 марта 2023 года.
В Кабмине напомнили, что цены на электроэнергию для населения были снижены с 1 октября 2021 года. Фиксированный тариф составляет: для индивидуальных бытовых потребителей – 1,44 грн/кВт-час при потреблении до 250 кВт-час в месяц и 1,68 грн/кВт-час – свыше 250 кВт-час в месяц.