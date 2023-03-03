Украина готова платить справедливую цену за электроэнергию – глава НКРЭКУ

Константин Ущаповский: Главное в этом процессе – это открытость, чтобы общественность, наши граждане знали, что делается, как это делается Скриншот: НКРЕКП / YouTube

"Война нас научила очень многим вещам. Мы уже не те, которые были до войны. Мы готовы платить справедливую цену, но цена должна быть действительно справедливой", – сказал глава комиссии.

Решение о пересмотре тарифов для населения будет принимать правительство, субсидирующее низкие цены, рассказал он.

"Пока мы находимся где-то в середине этого пути. Вопрос очень непростой. Я думаю, что это будет продолжаться еще месяц-два, где-то в течение этого срока, а потом будем выходить с предложением. Но я лично за то, что самое главное в этом процессе – это открытость, чтобы общественность, наши граждане знали, что делается, как это делается", – заявил глава НКРЭКУ.

Финальное решение о пересмотре тарифов для населения будет принимать правительство. С ценами для бизнеса другая ситуация – за него отвечает как раз национальная комиссия. Из-за перебоев со снабжением и дефицита мощности бизнесу приходилось использовать альтернативные источники – генераторы или покупку электроэнергии за рубежом. В обоих случаях такое электричество обходилось значительно дороже, поэтому комиссия изучает возможность пересмотра цен и для таких потребителей. В НКРЭКУ пока изучают варианты, насколько могут вырасти цены для бизнеса.