Зеленский озвучил задачи для украинской энергетики на ближайшие полгода

Украине необходимо до следующего отопительного сезона усилить защиту энергообъектов и провести работу по децентрализации энергетики, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

"Мы прорабатываем все сценарии и сделаем все, чтобы подойти к следующей зиме готовыми к любой угрозе", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, за следующие полгода украинские энергетики, чиновники, сектор безопасности и обороны и все, кто привлечен к выполнению соответствующих задач, должны сделать "вполне конкретные вещи".

"Усилить защиту энергообъектов, восстановить ту инфраструктуру, которая была разрушена российскими ударами за прошедшие полгода, дать больше возможностей нашим людям в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы люди могли на своей частной территории, на своих частных объектах генерировать и поставлять электричество. Это большая работа, она уже началась", – сказал президент.