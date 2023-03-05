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Зеленский озвучил задачи для украинской энергетики на ближайшие полгода

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Украине необходимо до следующего отопительного сезона усилить защиту энергообъектов и провести работу по децентрализации энергетики, отметил Зеленский
Украине необходимо до следующего отопительного сезона усилить защиту энергообъектов и провести работу по децентрализации энергетики, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

На этой неделе Украина начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в вечернем обращении 5 марта, опубликованном Офисом президента.

"Мы прорабатываем все сценарии и сделаем все, чтобы подойти к следующей зиме готовыми к любой угрозе", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, за следующие полгода украинские энергетики, чиновники, сектор безопасности и обороны и все, кто привлечен к выполнению соответствующих задач, должны сделать "вполне конкретные вещи".

"Усилить защиту энергообъектов, восстановить ту инфраструктуру, которая была разрушена российскими ударами за прошедшие полгода, дать больше возможностей нашим людям в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы люди могли на своей частной территории, на своих частных объектах генерировать и поставлять электричество. Это большая работа, она уже началась", – сказал президент. 

Контекст:

С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта Зеленский.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 4 марта отметил, что Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов

Теги: энергетика, электричество, отопительный сезон, децентрализация, электроэнергия, Владимир Зеленский, инфраструктура, энергосистема
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