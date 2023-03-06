За неделю энергетики вернули свет для 36 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях – ДТЭК

В ДТЭК отметили, что энергетики начинают ремонт сетей сразу, как только разрешат военные и спасатели Фото: depositphotos.com

"Энергетики продолжают держать энергетический фронт и возвращать свет в областях, где происходят регулярные атаки врага, – в Донецкой и Днепропетровской. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года энергетики восстановили электроснабжение для уже 7,1 млн потребителей. В некоторые дома свет приходилось возвращать десятки раз за год из-за постоянных обстрелов", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники ДТЭК начинают восстановительные работы сразу, как только получают разрешение и доступ к месту от Вооруженных сил Украины и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.