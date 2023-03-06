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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю энергетики вернули свет для 36 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях – ДТЭК

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В ДТЭК отметили, что энергетики начинают ремонт сетей сразу, как только разрешат военные и спасатели
В ДТЭК отметили, что энергетики начинают ремонт сетей сразу, как только разрешат военные и спасатели
Фото: depositphotos.com

С 27 февраля по 5 марта энергетики компании ДТЭК вернули свет для более 36 тыс. семей в 50 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, которые остались без электроснабжения из-за российских обстрелов. Об этом пресс-служба компании сообщила 6 марта.

"Энергетики продолжают держать энергетический фронт и возвращать свет в областях, где происходят регулярные атаки врага, – в Донецкой и Днепропетровской. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года энергетики восстановили электроснабжение для уже 7,1 млн потребителей. В некоторые дома свет приходилось возвращать десятки раз за год из-за постоянных обстрелов", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники ДТЭК начинают восстановительные работы сразу, как только получают разрешение и доступ к месту от Вооруженных сил Украины и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Контекст:

С осени 2022 года российские оккупационные войска наносят массированные удары по критической инфраструктуре Украины, в частности по энергетическим объектам. Из-за этого в течение нескольких месяцев по всей стране действовали графики плановых отключений, также проводились аварийные отключения вне графиков.

В компании "Укрэнерго" заявляли 6 марта, что ситуацию в энергосистеме удалось стабилизировать, 23 дня подряд в Украине нет дефицита электроэнергии, поэтому отключения света не планируются.

Теги: Украина, Донецкая область, авария, Днепропетровская область, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, энергосистема
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