ДТЭК начинает подготовку к следующему отопительному сезону – Сахарук

В следующий отопительный сезон Украина будет входить в худшем состоянии, чем в нынешний, считают в ДТЭК Фото: depositphotos.com

"Нужно сейчас уже готовиться к следующей зиме. Через несколько дней эта зима завершится, и это будет первым днем начала обновления для того, чтобы пройти следующую зиму. Это плановая работа, которая требует очень большого объема работ, которые нужно проделать", – сказал он.

Сахарук добавил, что в следующий отопительный сезон Украина будет входить в худшем состоянии, чем в нынешний. Это связано с колоссальными разрушениями энергообъектов в результате массированных ракетных атак.

"Нужна помощь как всех украинских сил, так и зарубежных партнеров для того, чтобы максимально быть готовыми к следующей зиме, которая точно будет не легче той, которая была", – подытожил он.