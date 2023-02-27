ДТЭК начинает подготовку к следующему отопительному сезону – Сахарук

"Нужно сейчас уже готовиться к следующей зиме. Через несколько дней эта зима завершится, и это будет первым днем начала обновления для того, чтобы пройти следующую зиму. Это плановая работа, которая требует очень большого объема работ, которые нужно проделать", – сказал он.
Сахарук добавил, что в следующий отопительный сезон Украина будет входить в худшем состоянии, чем в нынешний. Это связано с колоссальными разрушениями энергообъектов в результате массированных ракетных атак.
"Нужна помощь как всех украинских сил, так и зарубежных партнеров для того, чтобы максимально быть готовыми к следующей зиме, которая точно будет не легче той, которая была", – подытожил он.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
17 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране пока нет, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.