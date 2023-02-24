СКМ Ахметова первой из украинских компаний подала в суд на РФ по поводу компенсации – "Голос Америки"

Цеха мариупольских сталелитейных заводов СКМ были разрушены, оборудование и готовая продукция украдены и вывезены в Россию Фото: EPA

"СКМ пока единственная украинская компания, которая решила в судебном порядке добиваться возмещения убытков, причиненных Россией. На данный момент они оцениваются в $17–20 млрд", – отмечает издание.

Цеха мариупольских сталелитейных заводов были разрушены, оборудование и готовая продукция украдены и вывезены в Россию, напомнили авторы материала.

"В Мариуполе у нас было около 30 предприятий разного масштаба, которые составляли одну экосистему. На момент полномасштабного вторжения на них работало более 30 тыс. человек. Бизнес очень заинтересован в правосудии как в инструменте предотвращения войн и преступлений в будущем", – цитирует издание слова директора по коммуникациям СКМ Натальи Емченко.

Она отметила, что Ахметов первым среди украинских бизнесменов подал иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для привлечения агрессора к ответственности. По словам Емченко, компания ДТЭК также подала иск против России в постоянно действующий международный арбитражный суд в Гааге (Нидерланды) по поводу захвата энергетических активов в Крыму. Этот процесс длится с 2018 года.