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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СКМ Ахметова первой из украинских компаний подала в суд на РФ по поводу компенсации – "Голос Америки"

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Цеха мариупольских сталелитейных заводов СКМ были разрушены, оборудование и готовая продукция украдены и вывезены в Россию
Цеха мариупольских сталелитейных заводов СКМ были разрушены, оборудование и готовая продукция украдены и вывезены в Россию
Фото: EPA

Компания СКМ Рината Ахметова первой среди крупных украинских компаний подала иск против России в международный суд с требованием компенсации убытков, причиненных преступной военной агрессией. Об этом сообщает в своем сюжете "Голос Америки", указывая, что убытки украинского бизнеса исчисляются десятками миллиардов долларов.

"СКМ пока единственная украинская компания, которая решила в судебном порядке добиваться возмещения убытков, причиненных Россией. На данный момент они оцениваются в $17–20 млрд", – отмечает издание.

Цеха мариупольских сталелитейных заводов были разрушены, оборудование и готовая продукция украдены и вывезены в Россию, напомнили авторы материала.

"В Мариуполе у нас было около 30 предприятий разного масштаба, которые составляли одну экосистему. На момент полномасштабного вторжения на них работало более 30 тыс. человек. Бизнес очень заинтересован в правосудии как в инструменте предотвращения войн и преступлений в будущем", – цитирует издание слова директора по коммуникациям СКМ Натальи Емченко.

Она отметила, что Ахметов первым среди украинских бизнесменов подал иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для привлечения агрессора к ответственности. По словам Емченко, компания ДТЭК также подала иск против России в постоянно действующий международный арбитражный суд в Гааге (Нидерланды) по поводу захвата энергетических активов в Крыму. Этот процесс длится с 2018 года.

Теги: Ринат Ахметов, ЕСПЧ, СКМ, бизнес, ДТЭК, вторжение, убытки, активы, Голос Америки, иск, суд, компенсация
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