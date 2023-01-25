Европейский суд по правам человека определил дату начала контроля РФ над оккупированной частью Донбасса

Украина настаивала в ЕСПЧ, что контроль РФ над украинскими территориями начался в апреле 2014 года Фото: EРА

Об этом сказала председатель ЕСПЧ Шиофр О`Лири на заседании, посвященном сбитому в небе над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года пассажирском самолете, летевшем рейсом МН17.

"Суд единогласно решил, что с 11 мая 2014 года события подпадают под юрисдикцию суда", поскольку "территории, захваченные сепаратистами, находились под контролем Российской Федерации", подчеркнула судья.

Издание отмечает, что Россия при рассмотрении дела о сбитом самолете настаивала на том, что это произошло на "территории Украины, которой руководили сепаратисты".

Агент Украины в Европейском суде по правам человека Маргарита Сокоренко объяснила "Европейской правде", что в документах суда "признается, что оккупационные войска присутствовали на Донбассе начиная с апреля 2014 года".

"Мы просили признать контроль РФ не позднее 30 апреля, но суд выбрал другую дату. 11 мая были так называемые референдумы в так называемых "ЛНР" и "ДНР". ЕСПЧ считает, что с этого момента был установлен полный территориальный контроль России на этих территориях", – отметила она.

По словам Сокоренко, "в решении также говорится, что до сих пор эти территории находятся под юрисдикцией РФ".

"Также важно, что суд подтвердил существование "административной практики" со стороны России, то есть системности в основных нарушениях, которые мы заявили в жалобе, включая убийства, захват людей в плен, пытки и так далее", – объяснила она.