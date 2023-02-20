"Ускорение, оптимизация, эффективность". ЕСПЧ объединил в одно дело два иска Украины против РФ

"ЕСПЧ объединил дела "Украина и Нидерланды против России", в котором суд уже признал оккупацию РФ восточной Украины с 2014 года, и "Украина против России (Х)" относительно полномасштабного вторжения в одно большое производство. Теперь так называемое "большое дело по Донбассу" стало еще большим", – написала она.

Агент Украины в ЕСПЧ считает, что "объединение дел однозначно имеет сразу несколько преимуществ", и перечислила их:

ускорение рассмотрения дела о полномасштабном вторжении "Украина против России (Х)". ЕСПЧ перейдет к стадии рассмотрения дела по существу, и "Украина уже "сэкономила" минимум год-два (а на самом деле гораздо больше) в ее исследовании ЕСПЧ";

оптимизация процесса. Объединение обеспечит более эффективное рассмотрение, поскольку некоторые аспекты двух дел похожи и взаимодополняемы;

изучение судом дела в более глобальном контексте. Активная фаза российской агрессии против Украины началась в 2014 году, и все это ложится в общую "картину" и парадигму агрессивных планов РФ;

эффективность решения. Объединение двух дел поможет получить более полное решение, поскольку в одном деле будут рассматриваться различные аспекты нарушения прав человека, совершенные РФ в Украине с 2014 года, а некоторые продолжают развиваться;

увеличение веса дела. Объединение может предоставить Украине большую поддержку и платформу для продвижения ее дела перед мировым сообществом;

укрепление международного права. Рассматривается подрыв Россией принципов мирного сосуществования и обеспечения прав человека как таковых.

Сокоренко считает, что решение ЕСПЧ "является серьезной основой для усиления позиции Украины в привлечении России к ответственности в контексте доведения "логической цепочки" умышленности и целенаправленности действий агрессора".