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"Ускорение, оптимизация, эффективность". ЕСПЧ объединил в одно дело два иска Украины против РФ

Сокоренко назвала преимущества принятого ЕСПЧ решения
Сокоренко назвала преимущества принятого ЕСПЧ решения
Фото: Margarita Sokorenko / Facebook

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил в одно производство два дела, в котором ответчиком выступает Россия. Об этом 20 февраля сообщила в Facebook агент Украины в ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

"ЕСПЧ объединил дела "Украина и Нидерланды против России", в котором суд уже признал оккупацию РФ восточной Украины с 2014 года, и "Украина против России (Х)" относительно полномасштабного вторжения в одно большое производство. Теперь так называемое "большое дело по Донбассу" стало еще большим", – написала она.

Агент Украины в ЕСПЧ считает, что "объединение дел однозначно имеет сразу несколько преимуществ", и перечислила их:

  • ускорение рассмотрения дела о полномасштабном вторжении "Украина против России (Х)". ЕСПЧ перейдет к стадии рассмотрения дела по существу, и "Украина уже "сэкономила" минимум год-два (а на самом деле гораздо больше) в ее исследовании ЕСПЧ";
  • оптимизация процесса. Объединение обеспечит более эффективное рассмотрение, поскольку некоторые аспекты двух дел похожи и взаимодополняемы;
  • изучение судом дела в более глобальном контексте. Активная фаза российской агрессии против Украины началась в 2014 году, и все это ложится в общую "картину" и парадигму агрессивных планов РФ;
  • эффективность решения. Объединение двух дел поможет получить более полное решение, поскольку в одном деле будут рассматриваться различные аспекты нарушения прав человека, совершенные РФ в Украине с 2014 года, а некоторые продолжают развиваться;
  • увеличение веса дела. Объединение может предоставить Украине большую поддержку и платформу для продвижения ее дела перед мировым сообществом;
  • укрепление международного права. Рассматривается подрыв Россией принципов мирного сосуществования и обеспечения прав человека как таковых.

Сокоренко считает, что решение ЕСПЧ "является серьезной основой для усиления позиции Украины в привлечении России к ответственности в контексте доведения "логической цепочки" умышленности и целенаправленности действий агрессора".

https://www.facebook.com/margarita.sokorenko/posts/pfbid0cbW818Zt9qAf65v1r4x4Dm2hM12aeTSXzTm6Ef1X88JpXHW7oPjJs99nZQ5YYoZSl

Контекст:

Сокоренко уточнила, что ЕСПЧ рассматривает теперь четыре дела, в которых Украина является истцом против РФ: по захвату части восточной Украины с 2014 года и полномасштабного вторжения с февраля 2022 года, по Крыму, по захвату военных моряков и по политике убийств оппонентов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, ЕСПЧ, Нидерланды, оккупация, вторжение, суд, Маргарита Сокоренко
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