Украина может заработать миллиарды на экспорте электричества – советник премьера

"Вопрос возобновления экспорта электроэнергии рассматривается. Думаю, что такое решение будет принято только тогда, когда энергоснабжение в стране будет стабильно удовлетворять внутренние потребности в полном объеме", – сказал он.

Бойко подчеркнул, что вообще отказываться от идеи, которая принесла за июль – октябрь 5 млрд грн только как оплату права за доступ к межгосударственному пересечению для экспорта, глупо. Но он еще раз добавил, что приоритетом должен оставаться внутренний потребитель.

Также он отметил, что сегодня отсутствуют технические препятствия для увеличения мощности пересечения на экспорт электроэнергии. Это позволило бы полностью раскрыть потенциал существующих межгосударственных интерконнекторов, но "длится довольно сложный диалог относительно возможного расширения мощности".