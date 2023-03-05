Украина может заработать миллиарды на экспорте электричества – советник премьера

"Вопрос возобновления экспорта электроэнергии рассматривается. Думаю, что такое решение будет принято только тогда, когда энергоснабжение в стране будет стабильно удовлетворять внутренние потребности в полном объеме", – сказал он.
Бойко подчеркнул, что вообще отказываться от идеи, которая принесла за июль – октябрь 5 млрд грн только как оплату права за доступ к межгосударственному пересечению для экспорта, глупо. Но он еще раз добавил, что приоритетом должен оставаться внутренний потребитель.
Также он отметил, что сегодня отсутствуют технические препятствия для увеличения мощности пересечения на экспорт электроэнергии. Это позволило бы полностью раскрыть потенциал существующих межгосударственных интерконнекторов, но "длится довольно сложный диалог относительно возможного расширения мощности".
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.