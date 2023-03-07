В Харькове возвращают уличное освещение впервые с начала полномасштабного вторжения

"Уже больше года единственным источником света в темное время суток в Харькове были в основном только фары автомобилей. За это время произошло немало ДТП, в которых пострадали люди. Знаю, потому что сам не раз слышал, что многим харьковчанам тяжело передвигаться по городу, когда темнеет", – заявил мэр.

Он сообщил, что провел успешные переговоры с ответственными за безопасность лицами, на которых было достигнуто согласие по поводу подсветки центральных магистралей и самых загруженных автомобилями улиц.

По его словам, 7 марта в тестовом режиме в городе включат уличные фонари с 18.00 до 19.30. Далее география включения будет расширяться, а время работы фонарей – увеличиваться. Терехов выразил надежду, что это поможет обеспечить безопасность горожан и уменьшить количество ДТП.