Российскому пилоту, разбомбившему телевышку в Харькове, дали в Украине 12 лет тюрьмы

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших – трех обществ – на общую сумму свыше 1,1 млн грн, добавили в ОГПУ.
Следствие установило, что в марте 2022 года российский летчик получил боевой приказ об уничтожении гражданских объектов на территории Харькова и Харьковской области. Для бомбардировки ему предоставили координаты цели – радиотелевизионной передающей станции (РТПС) "Харьков".
"Осужденный, понимая противоправность боевого приказа, не отказался от его выполнения и осуществил бомбардировку РТПС "Харьков" восемью авиационными бомбами ФАБ-500 общим тротиловым эквивалентом 2 т 400 кг. По результатам бомбардировки телевизионная башня получила повреждения металлоконструкции, которые значительно снизили ее несущую способность и сделали невозможной дальнейшую безопасную эксплуатацию", – отмечают в Офисе генпрокурора.
Отмечается, что военнослужащие Нацгвардии Украины (НГУ) сразу же после бомбардировки сбили самолет Су-34, который пилотировал оккупант. Пилот катапультировался и после приземления был задержан нацгвардейцами.
Служба безопасности Украины в Telegram, комментируя приговор пилоту-оккупанту, обнародовала видео, где снята бомбардировка телебашни и, вероятно, последующее сбитие атаковавшего город российского самолета.
По данным СБУ, осужденным оказался заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа ВС РФ.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.