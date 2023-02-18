Украина будет судить российского пилота Красноярцева за убийство гражданского в Чернигове

Имя пилота ведомство не указывает, но его можно узнать по обстоятельствам дела и приложенной фотографии, несмотря на блюр.
5 марта 2022 года пилот сбитого российского самолета приземлился на территории одного из частных домохозяйств в Чернигове.
"Военный государства-агрессора пытался скрыться, но его обнаружил хозяин дома. Владелец домохозяйства был в гражданской одежде, не имел при себе оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права. Однако военнослужащий РФ умышленно расстрелял мужчину из пистолета", – говорится в сообщении.
От полученных травм гражданский скончался на месте.
Пилот ВС РФ обвиняется в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Сам Красноярцев утверждал, что убил гражданского, потому что тот гнался за ним с вилами.
Прокуратура отмечает, что обвинение передано в суд в порядке специального досудебного расследования. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Красноярцева обменяли на нескольких украинских летчиков. Таким образом, вероятно, судить его будут заочно.
Также продолжается досудебное расследование по фактам возможной причастности Красноярцева к бомбардировке гражданских объектов в Чернигове.
Российский штурмовик Су-34, за штурвалом которого был Красноярцев, сбили 5 марта на окраине Чернигова во время его третьего вылета за время войны. Штурман Константин Криволапов погиб при приземлении, Красноярцеву удалось катапультироваться. На борту сбитого самолета были 500-килограммовые неконтролируемые авиабомбы.
Летчик признался, что при попытке скрыться от преследования после приземления он убил гражданского.
23 апреля Офис генпрокурора объявил Красноярцеву о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Красноярцев участвовал в войне в Сирии, его совместное фото с президентом Башаром Асадом и президентом РФ Владимиром Путиным было опубликовано в Twitter пользователя под именем Аслан.
По данным Службы безопасности Украины, Красноярцев "за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с президентом Башаром Асадом".