ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина будет судить российского пилота Красноярцева за убийство гражданского в Чернигове

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Красноярцев признавал, что убил гражданского, и объяснял это тем, что тот "гнался за ним с вилами"
Красноярцев признавал, что убил гражданского, и объяснял это тем, что тот "гнался за ним с вилами"
Скриншот: Volodymyr Zolkin / YouTube

Черниговская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт против российского летчика Александра Красноярцева за убийство из пистолета гражданского в Чернигове в начале полномасштабной войны. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Имя пилота ведомство не указывает, но его можно узнать по обстоятельствам дела и приложенной фотографии, несмотря на блюр.

5 марта 2022 года пилот сбитого российского самолета приземлился на территории одного из частных домохозяйств в Чернигове.

"Военный государства-агрессора пытался скрыться, но его обнаружил хозяин дома. Владелец домохозяйства был в гражданской одежде, не имел при себе оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права. Однако военнослужащий РФ умышленно расстрелял мужчину из пистолета", – говорится в сообщении.

От полученных травм гражданский скончался на месте.

Пилот ВС РФ обвиняется в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). 

Сам Красноярцев утверждал, что убил гражданского, потому что тот гнался за ним с вилами.

Прокуратура отмечает, что обвинение передано в суд в порядке специального досудебного расследования. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Красноярцева обменяли на нескольких украинских летчиков. Таким образом, вероятно, судить его будут заочно. 

Также продолжается досудебное расследование по фактам возможной причастности Красноярцева к бомбардировке гражданских объектов в Чернигове.

Контекст:

Российский штурмовик Су-34, за штурвалом которого был Красноярцев, сбили 5 марта на окраине Чернигова во время его третьего вылета за время войны. Штурман Константин Криволапов погиб при приземлении, Красноярцеву удалось катапультироваться. На борту сбитого самолета были 500-килограммовые неконтролируемые авиабомбы.

Летчик признался, что при попытке скрыться от преследования после приземления он убил гражданского.

23 апреля Офис генпрокурора объявил Красноярцеву о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Красноярцев участвовал в войне в Сирии, его совместное фото с президентом Башаром Асадом и президентом РФ Владимиром Путиным было опубликовано в Twitter пользователя под именем Аслан.

По данным Службы безопасности Украины, Красноярцев "за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с президентом Башаром Асадом".

Теги: Чернигов, убийство, прокуратура, самолет, война России против Украины, обвинительный акт, пилот, Офис генпрокурора, летчик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
Галина ГРИШИНА
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
57-летняя Херли в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
Галина ГРИШИНА
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
Галина ГРИШИНА
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (475994)
2
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (63939)
3
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (47157)
4
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (35026)
5
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале (33230)
6
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (31017)
7
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину (13360)
8
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской (13178)
 
 
 
 