Украина будет судить российского пилота Красноярцева за убийство гражданского в Чернигове

Красноярцев признавал, что убил гражданского, и объяснял это тем, что тот "гнался за ним с вилами" Скриншот: Volodymyr Zolkin / YouTube

Имя пилота ведомство не указывает, но его можно узнать по обстоятельствам дела и приложенной фотографии, несмотря на блюр.

5 марта 2022 года пилот сбитого российского самолета приземлился на территории одного из частных домохозяйств в Чернигове.

"Военный государства-агрессора пытался скрыться, но его обнаружил хозяин дома. Владелец домохозяйства был в гражданской одежде, не имел при себе оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права. Однако военнослужащий РФ умышленно расстрелял мужчину из пистолета", – говорится в сообщении.

От полученных травм гражданский скончался на месте.

Пилот ВС РФ обвиняется в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Сам Красноярцев утверждал, что убил гражданского, потому что тот гнался за ним с вилами.

Прокуратура отмечает, что обвинение передано в суд в порядке специального досудебного расследования. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Красноярцева обменяли на нескольких украинских летчиков. Таким образом, вероятно, судить его будут заочно.

Также продолжается досудебное расследование по фактам возможной причастности Красноярцева к бомбардировке гражданских объектов в Чернигове.