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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я тут навсегда". В Харькове волонтером стал 75-летний японец

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Цучико: Харьков это круто
Цучико: Харьков – это круто
Фото: Fuminori Tsuchiko / Facebook

В Харькове волонтером стал 75-летний японец Фуминори Цучико. Об этом сообщает ТСН.

О войне в Украине японец узнал во время путешествия в Польшу. Он попал в Харьков на третий месяц полномасштабного вторжения РФ и вынужден был девять месяцев жить на станции метро.

"Летом было хорошо, умывался холодной водой. Но зимой… О господи, как же было холодно", – отметил Цучико.

Сейчас он каждую неделю организовывает сборы для закупки гуманитарной помощи жителям города. Цучико также поддерживает контакты с людьми, с которыми жил в метро, и помогает им продуктами.

После пережитого в Украине японец решил продать свой дом в Токио и навсегда остаться в Харькове.

"Харьков – это круто. Я буду жить в Харькове и после победы… Я тут навсегда и буду помогать харьковчанам", – подчеркнул Цучико.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией остаются 29 населенных пунктов Харьковской области, сообщал глава ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты продолжают обстреливать территорию Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Харьков, волонтер, обстрелы, война России против Украины
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