"Я тут навсегда". В Харькове волонтером стал 75-летний японец

О войне в Украине японец узнал во время путешествия в Польшу. Он попал в Харьков на третий месяц полномасштабного вторжения РФ и вынужден был девять месяцев жить на станции метро.

"Летом было хорошо, умывался холодной водой. Но зимой… О господи, как же было холодно", – отметил Цучико.

Сейчас он каждую неделю организовывает сборы для закупки гуманитарной помощи жителям города. Цучико также поддерживает контакты с людьми, с которыми жил в метро, и помогает им продуктами.

После пережитого в Украине японец решил продать свой дом в Токио и навсегда остаться в Харькове.

"Харьков – это круто. Я буду жить в Харькове и после победы… Я тут навсегда и буду помогать харьковчанам", – подчеркнул Цучико.