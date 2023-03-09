В результате российской атаки без отопления осталось 40% киевлян – Кличко

"После ракетной атаки в связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы – без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме", – написал он.
По данным Киевской городской военной администрации, в столице уже отменили экстренные отключения света, но из-за перегрузки одной из линий они еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.
Во Львовской области погибли четыре человека, разборы завалов продолжаются. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры.
В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет. По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики, жертв нет. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв
По информации Минэнерго на 6.30 утра, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету (в том числе шестьX-22, шесть "Кинжалов" и 13 зенитных ракет С-300, которые ВСУ нечем сбивать). Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, проинформировал он.