ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российской атаки без отопления осталось 40% киевлян – Кличко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Киеве ночью под удар попал объект инфраструктуры, есть пострадавшие
В Киеве ночью под удар попал объект инфраструктуры, есть пострадавшие
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В результате ночной массированной атаки российских оккупантов по Украине без отопления осталась почти половина Киева. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"После ракетной атаки в связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы – без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме", – написал он. 

По данным Киевской городской военной администрации, в столице уже отменили экстренные отключения света, но из-за перегрузки одной из линий они еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов. 

Контекст:

В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов.

Во Львовской области погибли четыре человека, разборы завалов продолжаются. В Днепропетровской области есть погибший и двое пострадавших, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. В Киеве известно о трех раненых, также есть прилет по объекту инфраструктуры. 

В Одесской области оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадавших нет. По Харьковской области оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Житомире россияне попали дронами-камикадзе в объект энергетики, жертв нет. В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв

По информации Минэнерго на 6.30 утра, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Кроме того, оккупанты повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ для атаки по Украине выпустила 81 ракету (в том числе шестьX-22, шесть "Кинжалов" и 13 зенитных ракет С-300, которые ВСУ нечем сбивать). Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет, еще восемь управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, проинформировал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, отопление, обстрелы, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Поздравляю женщин с этим большим праздником моим появлением в эфире". Великий снял пародию на общение Фейгина и Арестовича 8 Марта
  "Поздравляю женщин с этим большим праздником – моим появлением в эфире". Великий снял пародию на общение Фейгина и Арестовича 8 Марта
Полякова дала два концерта в Киеве. Фото
Полякова дала два концерта в Киеве. Фото
"Женский подвиг особенный". Зеленская в ОАЭ получила награду "Факел свободы" по случаю Международного женского дня
"Женский подвиг – особенный". Зеленская в ОАЭ получила награду "Факел свободы" по случаю Международного женского дня
Команда Данилко рассказала о здоровье артиста. Ранее у него на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку
Команда Данилко рассказала о здоровье артиста. Ранее у него на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку
Галина ГРИШИНА
  Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется
  Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется G
Алеся БАЦМАН
Каменских снялась в рубашке с расстегнутыми пуговицами и призвала ценить женщин в любых проявлениях
Каменских снялась в рубашке с расстегнутыми пуговицами и призвала ценить женщин в любых проявлениях
Галина ГРИШИНА
"Люблю каждый день". Муж Мендель показал их новое фото. Пара поженилась девять месяцев назад
"Люблю каждый день". Муж Мендель показал их новое фото. Пара поженилась девять месяцев назад
Галина ГРИШИНА
Принцесса Уэльская Кэтрин в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные
Принцесса Уэльская Кэтрин в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные
Галина ГРИШИНА
Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США
Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США
Галина ГРИШИНА
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
Галина ГРИШИНА
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
Галина ГРИШИНА
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Галина ГРИШИНА
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Галина ГРИШИНА
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (70312)
2
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (43461)
3
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (41925)
4
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (39692)
5
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (39026)
6
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (35901)
7
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (34056)
8
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (26238) G
 
 
 
 