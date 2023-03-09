В результате российской атаки без отопления осталось 40% киевлян – Кличко

В Киеве ночью под удар попал объект инфраструктуры, есть пострадавшие Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"После ракетной атаки в связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы – без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме", – написал он.

По данным Киевской городской военной администрации, в столице уже отменили экстренные отключения света, но из-за перегрузки одной из линий они еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.