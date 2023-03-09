Объект инфраструктуры в Киеве, по предварительной информации, атакован ракетой "Кинжал" – КГВА

"В течение этого времени рашисты выпустили практически все типы своего воздушного вооружения – начиная от барражирующих боеприпасов Shahed и до почти всех наименований крылатых ракет", – заявил он

По словам начальника КГВА, благодаря работе ПВО удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены.

"Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается. В столице задействованы частичные экстренные отключения электроэнергии", – заявил Попко.

Он подтвердил информацию о том, что в Святошинском районе столицы обломками ракеты ранены два человека, также осколки ракеты повредили автомобили.