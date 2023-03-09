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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Объект инфраструктуры в Киеве, по предварительной информации, атакован ракетой "Кинжал" – КГВА

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Власти Киева сообщают о вероятном ударе по городу ракетой "Кинжал"
Власти Киева сообщают о вероятном ударе по городу ракетой "Кинжал"
Фото: EPA

Тревога в Киеве продолжалась в ночь на 9 марта более семи часов. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко, которого цитирует в Telegram пресс-служба КГВА.

"В течение этого времени рашисты выпустили практически все типы своего воздушного вооружения – начиная от барражирующих боеприпасов Shahed и до почти всех наименований крылатых ракет", – заявил он

По словам начальника КГВА, благодаря работе ПВО удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены.

"Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается. В столице задействованы частичные экстренные отключения электроэнергии", – заявил Попко.

Он подтвердил информацию о том, что в Святошинском районе столицы обломками ракеты ранены два человека, также осколки ракеты повредили автомобили.

Взрывы в Киеве прогремели во время воздушной тревоги, которая была объявлена в городе в 00.57 9 марта. Мэр столицы Виталий Кличко (в 6.25 и 7.14 соответственно) сообщал о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах.
Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА.

Предыдущий массированный ракетный удар по Украине был в ночь на 16 февраля. Тогда оккупанты выпустили 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. После этого таких ракетных ударов по Украине не было, в ВСУ предполагали, что оккупанты ищут новую тактику и могут отказаться от массированных атак.

В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов. Официально прилеты подтвердило руководство Одесской и Харьковской областей. 

По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по региону, попали в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадавших, по его информации, нет. По Харьковской области, как сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Харькове перебои с электроснабжением.

Теги: Россия, Киев, Украина, взрыв, ПВО, электроснабжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Сергей Попко, взрывы, ракета, инфраструктура, ракета Кинжал, воздушная тревога
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