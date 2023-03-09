Оккупанты нанесли не менее 15 ударов по Харьковской области, атакуют энергетическую инфраструктуру. В Харькове проблемы с электричеством

"Враг нанес около 15 ударов по городу и области. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно, есть попадание в частный жилой дом в Харьковской области", – написал он.

На данный момент у властей региона нет точной информации о пострадавших и масштабах разрушений.

Синегубов предупредил, что угроза повторных ударов сохраняется, и призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

По данным "Суспільного", основной удар пришелся по Харькову: в областном центре слышали не менее 13 взрывов, еще три – в населенные пунктах региона.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что оккупанты целятся по энергетической инфраструктуры.

"В некоторых районах Харькова есть проблемы со светом", – написал он в Telegram.

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