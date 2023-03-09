Ночная атака России по Украине. Во время воздушной тревоги прозвучали взрывы в Одессе, Николаеве, Днепре и Харькове

О взрывах в Одессе в Telegram в 2.47 и 3.07 сообщило "Суспільне".

Из-за угрозы ракетной атаки в Одессе и области ввели экстренные отключения электроэнергии, указало "Суспільне" в Telegram со ссылкой на ДТЭК.

Взрывы были слышны также в Николаеве, проинформировал в Telegram начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Цели атаки РФ – объекты энергетической инфраструктуры Украины, добавил он в Telegram.

"Особое внимание тем, кто проживает рядом", – написал Шайхет.

О звуках от взрывов в Днепре сообщило в Telegram "Дніпро TV".

О серии взрывов в Харькове рассказал в Telegram мер города Игорь Терехов.

"Пока без подробностей, но прошу всех быть осторожными", – призвал он.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. По его словам, оккупанты также нанесли почти 1100 ударов с использованием БПЛА.

Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в оперативном командовании "Юг" ВСУ 2 марта.